Serra Riccò. Disavventura a lieto fine questa notte per un giovane capriolo che era caduto in una piscina in località Castagna, nel comune di Serra Riccò.

A intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco di Bolzaneto.

I pompieri, per recuperare l’animale selvatico, hanno improvvisato una rampa utilizzando la scala italiana (telescopica) e alcuni bancali di legno.

Una volta recuperato, il capriolo è stato poi liberato nel bosco adiacente.