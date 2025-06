Serie B: il Tfn accoglie il ricorso della Salernitana. Playout con la Sampdoria sospesi

Genova. Nuova scossa in Serie B, il ricorso al tribunale federale nazionale della Salernitana è stato accolto. L’andata dei playout prevista per domenica 15 giugno è dunque a forte rischio, visto che l’udienza d’urgenza è fissata per venerdì 13 giugno.

La Salernitana aveva depositato ricorso in cui chiedeva di sospendere i playout e anche la B allargata a 21 squadre.

Ora è la Lega B che dovrebbe battere un colpo e decidere se procedere ugualmente tirando dritto rispetto alla giustizia sportiva, oppure far slittare nuovamente le date in attesa della decisione.

Certo è che il fatto di non avere ancora nessuna certezza al martedì sera renderebbe davvero complicato, a livello organizzativo, la disputa del match domenica.