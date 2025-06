Scuola, scambio Erasmus+ tra Liguria e Francia

Genova. Si è svolto ieri nella magnifica cornice di Palazzo Imperiale di Genova l’evento di disseminazione della mobilità Erasmus + tra le scuole liguri del Consorzio USR Liguria e le écoles francesi, al quale hanno partecipato anche il Console onorario della Repubblica francese Luc Penaud, il prof. Olivier Ginola del Rectorat di Nizza e la direttrice dell’Alliance Française di Genova, Carole Fregonara.

Tale scambio, introdotto dal Dirigente Alessandro Clavarino di USR Liguria, ha portato dal 19 al 23 maggio scorso una delegazione di docenti italiani nel rettorato di Nizza e in alcune scuole della regione delle Alpi Marittime e del VAR. I docenti liguri sono stati nelle classi osservando le lezioni dei colleghi francesi di matematica, i lavori di gruppo, le attività sportive e culturali, riportando nei loro Istituti utili stimoli e riflessioni.

Questo tipo di attenta osservazione si chiama job shadowing, perché il docente si pone letteralmente come “ombra” del collega mentre lavora con la classe. Le scuole liguri hanno restituito le visite ricevute dai colleghi francesi nei 4 anni precedenti, in spirito di reciprocità.

Dal racconto dettagliato dei docenti dell’Istituto Gaslini-Meucci, di IC Centro Storico e di IC Voltri 1, in Francia le lezioni seguono un modello di didattica meno innovativa dal punto di vista digitale, ma con scansioni molto ritmate; gli studenti si spostano tra le aule per seguire le lezioni, sviluppando autonomia e responsabilità. La matematica viene insegnata con un atteggiamento di problem solving ma con meno cornice teorica.

Sono stati molto apprezzati gli spazi riservati ai docenti per preparare le lezioni e per lavorare in team, i locali per organizzare eventi culturali e sportivi, più simili al modello college che alla scuola tradizionale.

La dirigente Caterina Bruzzone di IC Voltri 1, dopo aver narrato i punti forti dello scambio con i colleghi francesi, ha anche sottolineato che il modello italiano di scuola è più personalizzato sul singolo studente, con un approccio basato sull’inclusione.

Questo progetto porta avanti anche i contenuti del protocollo firmato da USR Liguria e Accademie de Nice/Marseille siglato a Perinaldo nel 2021, in applicazione del trattato del Quirinale oggi oggetto di rinnovo.

All’evento, organizzato dalla referente Erasmus + di USR Liguria, erano presenti anche i docenti di IC Pieve di Teco e Pontedassio, IC Savona II, IC Montaldo, IC Centro storico, IC Sampierdarena, IC Vallestura e IC Rivarolo, insieme a quelli dei Licei Gobetti e Lanfranconi e dell’Istituto Firpo-Buonarroti.

Racconti e scambi di opinioni sono proseguiti durante l’aperitivo finale, accompagnato dal racconto della storia del Palazzo della famiglia Imperiale da parte dell’imprenditore Raoul Bollani, che ha intrattenuto i presenti con dettagli e curiosità della struttura architettonica e degli affreschi interni, e anche sul prezzo originario del Palazzo: un milione di lire genovesi.

L’evento si è concluso con lo spirito propositivo di incrementare gli scambi di buone pratiche, nell’ottica di ampliare la visione culturale e pedagogica, come da auspicio e invito del dirigente A. Clavarino.