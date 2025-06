Asili comunali, personale in sciopero il 20 giugno: “Drammatica carenza di organico”

Genova. Venerdì 20 giugno il personale educativo comunale del servizio per i bambini da zero a 6 anni scenderà in sciopero per l’intera giornata per protestare contro la “drammatica e invariata situazione legata alla cronica carenza di organico educativo ed amministrativo“.

Nonostante l’insediamento di una nuova amministrazione, la Funzione Pubblica Cgil ha ritenuto opportuno confermare lo sciopero “per riaffermare la validità della piattaforma rivendicativa e riconoscendolo come esito di un percorso di mobilitazione condiviso e costruito negli ultimi due anni insieme al personale e alle famiglie”.

Nell’incontro di ieri con la nuova assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone, riunione alla quale era presente anche il vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile, “è stata registrata un’apertura significativa da parte dell’amministrazione, accompagnata da rassicurazioni sull’attenzione prioritaria che verrà data alle criticità sollevate”, riferisce il sindacato.

Alla base dello sciopero c’è infatti “la drammatica mancanza di personale che costringe a turni di straordinario massacranti, impedisce il godimento dei permessi per la legge 104, le ferie e ogni altro tipo di diritto, pena, come già accaduto, di dover chiudere la scuola se il personale è in malattia. All’incontro di ieri sono state illustrate nel dettaglio le problematiche che affliggono personale e servizio e gli scenari che non si vogliono rivivere nel prossimo anno scolastico”.

“In attesa di comprendere se alle parole dell’amministrazione seguiranno i fatti e per consolidare la protesta che vede unito personale e famiglie, il personale della direzione Scuola del Comune di Genova scenderà in sciopero venerdì 20 giugno“, conclude la Fp Cgil. L’appuntamento è fissato sotto Palazzo Tursi alle ore 9.30.