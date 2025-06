Aggiornamento ore 11.40 – Il corteo dei metalmeccanici sta tornando verso Cornigliano: al momento circolazione veicolare sospesa in via Cantore.

Aggiornamento ore 11.30 – Anche la manifestazione dei sindacati di base è terminata: il corteo, dopo aver protestato davanti alla sede della compagnia di navigazione israeliana Zim ha fatto ritorno al varco portuale di San Benigno, dove la circolazione è ripresa.

Aggiornamento ore 11.20 – Dopo qualche decina di minuti di presidio, il corteo dei metalmeccanici è “sceso” della sopraelevata per dirigersi nuovamente verso Cornigliano. La Aldo Moro è stata quindi riaperta al traffico.

Aggiornamento ore 11.00 – Il corteo dei metalmeccanici è arrivato in sopraelevata, chiusa in direzione levante. In precedenza i lavoratori hanno esposto uno striscione dalla terrazza del Matitone con scritto “Contratto subito”.

Aggiornamento ore 10.45 – Chiusa al traffico via Cantore per il corteo dei metalmeccanici, mentre è stata chiusa al traffico anche la careggiata direzione levante della sopraelevata. Lungomare Canepa e Guido Rossa direzione centro traffico bloccato

guarda tutte le foto 18



Sciopero metalmeccanici 20 giugno

Aggiornamento ore 10.20 – Il presidio dei sindacati di basi al varco portuale di San Benigno ha dato vita ad un corteo che è entrato in porto

Aggiornamento ore 10.00 – Via Cornigliano riaperta al traffico, ma restano pesanti le criticità in Lungomare Canepa e nella zona di San Benigno

Aggiornamento ore 9.40 – Il corteo dei metalmeccanici è partito da Cornigliano: il percorso vedrà essenzialmente l’asse viario di via Cantore fino al raggiungimento della rotatoria con via di Francia, sotto il Matitone

Aggiornamento ore 9.15 – Si segnala la chiusura al traffico veicolare di Via Cornigliano.

Aggiornamento ore 8.45 – Si segnalano rallentamenti del traffico cittadino nelle aree limitrofe agli ingressi portuali delle zone Sampierdarena e Dinegro. Le principali criticità si riscontrano lungo le seguenti arterie: Via Albertazzi; Via Milano; Via Ballaydier; Rampa elicoidale in direzione degli ingressi portuali e Lungomare Canepa in direzione levante. Si registrano inoltre lievi rallentamenti anche sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, nel tratto finale in direzione ponente.

Genova. Sarà un venerdì davvero complicato per la viabilità e i servizi della città: questa mattina, infatti, si incrociano scioperi, presidi e cortei che porteranno in strada la protesta di diverse categorie e con altrettante vertenze in atto.

I sindacati Usb, Cub e Cobas hanno indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolge tutte le categorie, ma che si farà sentire in particolare su trasporti e scuola. I sindacati di base si sono dati appuntamento questa mattina presso il varco portuale di via Albertazzi, a San Benigno, per un presidio di protesta contro le politiche del riarmo e la stretta sicuritaria scelta dal governo. Il presidio, iniziato alle 7, dovrebbe trasformarsi in un corteo con partenza alle ore 9.30.

Nel contempo a Cornigliano, manifestazione anche dei metalmeccanici in agitazione per il mancato rinnovo del contratto: lo sciopero è stato proclamato da Fim, Fiom e Uilm a seguito del rifiuto di Federmeccanica e Assistal di riaprire il tavolo di confronto. Anche in questo caso è previsto un corteo che dovrebbe attraversare le vie della città. Appuntamento alle 9 in piazza Massena

Trasporti, una giornata difficile

Per quanto i treni, l’agitazione durerà tutto il giorno. Lo sciopero del personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper, iniziato giovedì 19, si concluderà alle ore 21:00 di oggi, venerdì 20 giugno. Sono comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 18:00-21:00. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso o riprogrammare la partenza.

Anche per gli autobus giornata di sciopero con garanzia per le fasce protette. Le sigle sindacali CUB Trasporti, SGB e USB Lavoro privato hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per il trasporto pubblico locale. A Genova, i servizi di AMT Urbano e Provinciale saranno garantiti nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 17:30-20:30 (per il provinciale 17:00-20:00). Il personale delle biglietterie e del servizio clienti si asterrà per l’intero turno. Anche per la Ferrovia Genova Casella (con bus sostitutivo) le fasce garantite sono 6:30-9:30 e 17:30-20:30.

L’adesione a precedenti scioperi simili di 24 ore (20/09/2024) ha visto la partecipazione del 28,96% degli operatori urbani e del 17,61% di quelli provinciali di Genova, mentre non si sono registrate adesioni per la Ferrovia Genova Casella e la metropolitana.

Sanità e Asili: Disagi tra ospedali e scuole

Disagi previsti anche in sanità: ASL 3 garantirà i servizi essenziali e di emergenza, ma attività programmate potrebbero subire interruzioni. Sciopero anche per il personale dei servizi educativi 0-6 anni, con presidio in Comune, contro la carenza di organico e i turni estenuanti.