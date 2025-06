Scherma, l’assessora Ferro accoglie i presidenti delle federazioni europee

Genova. Alla vigilia dell’inizio ufficiale dei Campionati Europei di Scherma che si svolgeranno a Genova fino al 19 giugno, l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro ha dato il benvenuto a tutti i presidenti delle federazioni europee di scherma, giunti nel capoluogo ligure per prendere parte a uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi dell’anno.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità e condivisione, l’assessore Ferro ha portato i saluti ufficiali della Regione, esprimendo il profondo orgoglio per l’opportunità di ospitare un evento di tale rilievo, in grado di unire sport, cultura e internazionalità.

“È un onore accogliere i presidenti delle federazioni europee per un evento senza precedenti che vede la Liguria protagonista dello sport continentale – spiega l’assessore –. La scherma incarna valori che sentiamo profondamente nostri, come disciplina, coraggio e rispetto. Siamo fieri di ospitare questa manifestazione che rappresenta uno dei momenti più significativi di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport, un’occasione preziosa per valorizzare il nostro impegno e offrire al nostro territorio una grande vetrina internazionale”.

L’incontro ha rafforzato lo spirito di collaborazione tra le istituzioni sportive europee e il territorio ligure, tracciando le basi per nuove sinergie future. L’appuntamento ora è sulle pedane del Padiglione Jean Nouvel e del Palasport, dove da domani si sfideranno i migliori schermidori d’Europa.