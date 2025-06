Scherma, iniziati a Genova i campionati europei: Kataklo protagonisti nella cerimonia di apertura

Genova. Grande entusiasmo per l’apertura ufficiale dei Campionati Europei di Scherma a Genova. Prime sfide nel fioretto femminile e nella sciabola maschile e apertura generale per tutte le aree di gara, divise tra Jean Nouvel e Palasport. Ogni giornata propone le sfide eliminatorie al secondo piano del Padiglione blu dalle 9 alle 16 circa e poi semifinali e finali al Palasport dalle ore 17 in poi. Al Jean Nouvel è stato allestito un “fencing village” gratuito con la possibilità, ogni giorno dalle ore 9 alle 15, di visitare mostre e installazioni ma anche di provare la scherma grazie alla presenza di istruttori delle società liguri che insegnano ai ragazzi come si “tira”.

LA MOSTRA. In questa prima giornata è stata inaugurata, alla presenza delle massime autorità sportive, la mostra “Dalla storia alla scherma”, ideata dal designer Alessandro Rizzi con la collaborazione del maestro Giancarlo Toran, direttore del Museo Agorà della Scherma di Busto Arsizio. La mostra è un affascinante percorso dagli antichi duelli in armatura alla disciplina sportiva di oggi grazie al contributo dei principali esperti della materia a livello internazionale. Propone un percorso cronologico che dal Medioevo arriva fino alla scherma sportiva attraverso un viaggio fatto di cenni storici, curiosità, pittura, armature, armi. Una mostra fruibile non solo per gli appassionati e addetti ai lavori ma per tutti, specialmente i bambini.

“L’abbiamo pensata – conferma Alessandro Rizzi – per affascinare le nuove generazioni. E’ davvero per tutti, anche per chi non si è mai avvicinato alla nostra disciplina. Ci sono le immagini dei grandi campioni che hanno scritto la storia della scherma da Nedo Nadi e Edoardo Mangiarotti fino ai vincitori dei recenti Europei di scherma a Basilea. C’è anche la storia del progetto della medaglia degli Europei di Genova 2025 con oro, argento e bronzo che sono in mostra. Nella medaglia c’è la corona d’alloro simbolo della vittoria, la Lanterna di Genova, simbolo della città. La croce di San Giorgio sulla maschera dello schermidore a simboleggiare l’omaggio su un fondo bianco che rappresenta non solo il colore delle divise della scherma ma anche un colore di pace per un messaggio di speranza”.

Sullo schermo girano alcuni dei duelli più iconici nella storia del cinema tra cui un duello medioevale girato in soggettiva, le sfide di Ridley Scot, i tre moschettieri e un collage che va da Troy a Star Wars.

CERIMONIA D’APERTURA. Un omaggio a Genova e alla storia della scherma. La cerimonia d’apertura dei Campionati Europei è un racconto performativo unico ideato e diretto da Giulia Staccioli. Ex ginnasta di ritmica e finalista olimpica a Los Angeles ’84 e Seoul ’88, Staccioli è la fondatrice e direttrice della rinomata compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre. Lo spettacolo è un vibrante omaggio all’Europa, a Genova e alla ricca storia della scherma, celebrando le figure che hanno reso la città un’eccellenza in questo sport a livello mondiale.

Kataklò, fondata nel 1995, è rinomata per il suo originale linguaggio artistico che fonde in modo spettacolare l’atletismo sportivo con l’espressività della danza e del teatro. La compagnia ha calcato i palcoscenici dei più grandi teatri del mondo con la sua vasta produzione. La capacità di Kataklò di trasformare il corpo in un potente strumento comunicativo e universale li ha portati a essere protagonisti anche in importanti eventi sportivi internazionali, come la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e le Olimpiadi della Cultura di Pechino 2008.

Un cast eccezionale è stato selezionato per la Cerimonia d’Apertura. Oltre ai 12 performer professionisti della compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre, la narrazione dello spettacolo è affidata a Pier Domenico Simone, attore professionista, nel ruolo di Cristoforo Colombo. La cerimonia vede anche la partecipazione di giovani talenti e rievocatori storici. Sul palco ginnaste provenienti dai Centri Tecnici Regionali della Liguria, dame e cavalieri duellanti della Compagnia dei Cavalieri del Fiesco dei Sestieri, la milizia San Giorgio dell’Associazione “Senza Tempo” di Sarzana.

Un mix di danza atletica, recitazione, ginnastica e rievocazione storica per rendere la cerimonia d’apertura un evento indimenticabile e apprezzabile per tutti gli spettatori. La cerimonia si apre con un suggestivo “Mosaico Europeo”, un omaggio vibrante al nostro continente mentre i danzatori di Kataklò danno vita al racconto sulle note iniziali di “Creuza de Ma”, la celebre composizione di Fabrizio De André. Coinvolti nel copione anche due atleti liguri, Benedetta Madrignani, giovane promessa della spada nazionale, e Claudio Pirani, atleta di esperienza ancora attivo nella categoria Master.

BIGLIETTI. È possibile acquistare i biglietti per gli Europei di Genova 2025 sul sito di Vivaticket al seguente link o direttamente presso il padiglione Jean Nouvel (orario 9-16) e il Palasport (dalle 17 alle 19). Il biglietto Jean Nouvel consente l’accesso al padiglione dove si svolgono gli assalti fino ai quarti di finale delle gare individuali (e semifinali delle competizioni a squadre). Il biglietto Palasport è invece valido solo per le finali che si svolgono ogni giorno dentro l’Arena. È possibile acquistare il Daily Ticket – ovvero un abbonamento giornaliero – per tutte le gare in entrambe le location.

PROGRAMMA DI DOMENICA. Si parte alle ore 9 presso il Padiglione Jean Nouvel con le gare individuali di spada maschile e sciabola femminile. Le finali si disputeranno a partire dalle ore 18 al Palasport. In pedana gli azzurri della spada Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo. Nella sciabola difenderanno i colori azzurri Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica, Mariella Viale. A chiudere la giornata, intorno alle ore 20,10, le premiazioni.