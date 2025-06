Scappa dall’ospedale con la neonata appena partorita: la figlia doveva andare in adozione

Genova. E’ fuggita dall’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con la bambina che aveva appena partorito.

E’ successo mercoledì. La mamma è una giovane donna di origine tunisina. La ragione della fuga è probabilmente che piccola le sarebbe stata tolta per decisione del Tribunale dei minori dopo una relazione dei servizi sociali secondo i quali la donna – senza fissa dimora – non sarebbe stata in grado di prendersi cura della piccola.

L’allarme è stato diramato dall’ospedale non appena i sanitari si sono accorti della fuga. Da quel momento della mamma e della piccola nessuna notizia. Sulla duplice scomparsa indagano polizia e carabinieri.