Santa Margherita, due muratori precipitano per più di tre metri: uno è in gravi condizioni

Santa Margherita Ligure. Incidente sul lavoro questa mattina sulle alture di Santa Margherita Ligure: due muratori impegnati in lavori di edilizia acrobatica sono caduti per più di tre metri. Secondo quanto riferito, sarebbero stati travolti dalla caduta di una ringhiera nel cantiere di un’abitazione. Uno di loro è in gravi condizioni.

È successo intorno alle 10 del mattino in via Partigiano Berto Solimano, sulla strada per Nozarego.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche inviate dal 118 del Tigullio. I lavoratori, entrambi sui trent’anni, sono stati stabilizzati e medicati sul posto prima di essere portati in ospedale.

Uno, quello che aveva subito i traumi più severi, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. L’altro è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Intervenuti anche la polizia locale di Santa Margherita e i vigili del fuoco.