Sanità, a Genova parte Socrate: il progetto punta sulla riabilitazione domiciliare

Genova. Con il coinvolgimento diretto dei primi 75 pazienti è stata avviata a Genova la sperimentazione clinica di ‘Socrate’. Un progetto che, grazie all’introduzione di sistemi tecnologici e organizzativi innovativi, rafforza la continuità del percorso riabilitativo che dalla struttura ospedaliera arriva fino alle cure in ambulatorio e a domicilio.

Una iniziativa realizzata da un pool pubblico-privato guidato da BF Partner, con la Regione Liguria e la partecipazione di diverse aziende liguri (EL.CO, MCS, Swhard e Clouree), dalla Clinica di Neuroriabilitazione dell’Ospedale San Martino, con la consulenza della ASL3.

Un progetto afferente al Bando PR FESR 2021-2027 – “Supporto alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale per le Imprese aggregate ai Poli di ricerca ed innovazione” – che ha come obiettivo supportare e coadiuvare l’aderenza al piano terapeutico, intercettare precocemente eventuali decadimenti funzionali, facilitare l’accesso alle prestazioni riabilitative per soggetti residenti nelle aree interne.

Lo scopo è supportare le cure riabilitative del paziente fragile, cronico o deospedalizzato, con l’intento di rispondere alle differenti esigenze territoriali, garantire equità di accesso, capillarità e prossimità del servizio sanitario in zone geograficamente depresse e nel rispetto dei principi di sostenibilità.

Inoltre, tale progetto permette una mappatura dei processi e disegnare scenari futuri e potenziali, tra l’altro in base alla Value Based Healthcare, grazie anche alla consulenza del Politecnico di Milano. In concreto, si tratta di un possibile nuovo modello organizzativo di erogazione dell’assistenza sanitaria dove, grazie all’uso delle tecnologie oggi in sperimentazione, si ottimizza la presa in carico del paziente.