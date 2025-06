Sanità, a Genova la terza tappa della campagna “La salute dei tuoi occhi non perderla di vista”

Genova. Si è tenuta questa mattina, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, la presentazione della tappa genovese della campagna nazionale “La salute dei tuoi occhi non perderla di vista”, promossa da APMO – Associazione Pazienti Malattie Oculari, in collaborazione con AIMO – Associazione Italiana Medici Oculisti e SISO – Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Intergruppo parlamentare prevenzione e cura delle malattie oculari e del Consiglio regionale della Liguria.

Oltre 6 milioni di italiani convivono con una patologia oculare e, in un terzo dei casi, la riduzione della vista è invalidante. L’invecchiamento della popolazione, le difficoltà di accesso ai servizi, la carenza di personale sanitario e l’obsolescenza delle tecnologie pongono l’oculistica italiana di fronte a sfide importanti, in parte comuni anche al sistema sanitario ligure.

All’incontro è intervenuto l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò, che ha sottolineato l’importanza di potenziare l’accesso ai servizi e la capacità di diagnosi precoce: “L’obiettivo della Carta della Salute dell’Occhio è far conoscere con un linguaggio semplice le principali patologie oculari, molte delle quali croniche e degenerative. La prevenzione è fondamentale: serve maggiore consapevolezza, ma anche un impegno costante delle istituzioni per migliorare l’organizzazione dei servizi e favorire l’accesso. In Liguria abbiamo registrato un significativo abbattimento dei tempi di attesa per gli interventi di cataratta e stiamo lavorando per potenziare i servizi, anche attraverso il rafforzamento del personale e la digitalizzazione dei percorsi di cura”.

La campagna, che ha già toccato Bari e Roma, si propone di favorire la prevenzione e migliorare l’accesso a diagnosi e cure per le principali patologie oculari, tra cui cataratta, retinopatie, maculopatie, glaucoma e malattia dell’occhio secco. Punto di riferimento per il confronto è la Carta della Salute dell’Occhio, un documento elaborato da APMO e dalle principali società scientifiche del settore con il coinvolgimento di esperti, clinici e rappresentanti istituzionali.

“Investire in oculistica significa investire in salute e in risparmio per il sistema – ha dichiarato Francesco Bandello, presidente di APMO – Le malattie oculari non mettono a rischio la vita, ma compromettono in modo profondo la qualità dell’esistenza. È necessario riconoscere il valore strategico di questa specialità e agire con strumenti concreti di prevenzione, informazione e accesso alle cure”.

In Liguria la situazione assistenziale è in miglioramento, con una riduzione significativa dei tempi di attesa per gli interventi di cataratta (oggi variabili tra i 3 e gli 11 mesi), anche se permangono criticità legate alla carenza di specialisti e alla disponibilità di ambulatori attrezzati per le iniezioni intravitreali, essenziali per il trattamento di patologie come maculopatie e retinopatie.

La campagna prevede anche una serie di incontri aperti al pubblico, dedicati alla prevenzione e alla sensibilizzazione, con focus su patologie specifiche e possibilità di mini-screening gratuiti. In Liguria sono previsti tre appuntamenti:

21 giugno a Genova, presso Auser Liguria, dalle 10 alle 17 (focus maculopatie e retinopatie)

12 luglio presso l’Ordine dei Medici di Genova, dalle 9 alle 12 (focus miopia)

settembre, data da definire, con focus sulla malattia dell’occhio secco

Tutte le informazioni sulla campagna e sulla Carta della Salute dell’Occhio sono disponibili sul sito:

associazionepazientimalattieoculari.it/Carta-salute-occhio