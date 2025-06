Sanità, a Genova gli esperti del settore al convegno “La dermatologia nelle regioni”

Genova. Negli ultimi anni, la dermatologia ha assistito a un’evoluzione significativa grazie all’introduzione di terapie innovative. Rappresenta un settore in continua evoluzione, che richiede un costante aggiornamento delle conoscenze e delle pratiche cliniche.

Il convegno “La dermatologia nelle Regioni” che si terrà venerdì 6 giugno a partire dalle ore 14, presso lo Starhotels President (Corte dei Lambruschini, 4) mira a riunire esperti del settore, ricercatori e clinici, per dare ai partecipanti l’opportunità di approfondire le conoscenze su diagnosi, trattamento e gestione delle patologie dermatologiche, con particolare attenzione alle nuove terapie e alle tecniche diagnostiche avanzate.

L’incontro sarà suddiviso in 3 sessioni che illustreranno rispettivamente le terapie innovative in ambito dermatologico; il confronto tra sostenibilità e modelli regionali d’accesso e tra dermatologi e farmacisti; la casistica clinica. Questo convegno si propone di esplorare le più recenti acquisizioni terapeutiche in ambito dermatologico, con un focus su psoriasi, dermatite atopica, idrosadenite suppurativa, vitiligine e tumori cutanei.

Il programma prevede inoltre un confronto tra esperti sui criteri di scelta terapeutica e sulla gestione integrata del paziente dermatologico, con attenzione particolare alla sostenibilità dei trattamenti. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e conoscenze aggiornate ai dermatologi per affrontare con maggiore efficacia le sfide terapeutiche quotidiane.

Presidente dell’evento, nell’ambito del Progetto congiunto ADOI – SIDeMaST, è la dottossa Stefania Sorbara, dermatologa dell’E.O. Ospedali Galliera. Porterà i saluti istituzionali l’Assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò.