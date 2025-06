San Martino, cantiere taglia la fibra ottica: Centrale del 112 senza connessione. Attivata unità di backup

Aggiornamento ore 13.20 – “Si comunica che la rete dati del Policlinico è stata ripristinata. Contestualmente è tornata regolare l’attività delle centrali 112 e 118”. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa del San Martino

Genova. Inconveniente questa mattina presso il Policlinico San Martino, dove la centrale del 112 e il alcuni uffici sono rimasti tagliati fuori dalla rete internet a causa di un “taglio” effettuato per errore durante un cantiere.

“In concomitanza di un intervento sulla rete dati del Policlinico, è stata tagliata per errore da un fornitore esterno una fibra ottica che ha messo fuori rete la Centrale del 112/118 oltre al Padiglione Amministrazione – si legge nella nota stampa emessa dal policlinico – Attualmente le Centrali 112 e 118 sono appoggiate sulle linee di una centrale di backup fuori sede, come già accaduto in passato, per permettere la regolare ricezione e presa in carico delle chiamate”.

Dopo qualche minuto di disagi, quindi, il servizio di emergenza è tornato operativo, appoggiandosi ad una infrastruttura pensata apposta per le emergenze