Genova celebra San Giovanni Battista: il Ghost Tour, il falò e tutti gli appuntamenti

Genova si prepara a festeggiare il patrono San Giovanni Battista, che si celebra il 24 giugno. Come ogni anno la sera della vigilia, lunedì 23 giugno, il Comune di Genova organizza una serie di iniziative, gratuite e aperte al pubblico, in piazza Matteotti e nel centro storico.

Dalle 20.30 (con ritrovo alle 20 per i partecipanti) da piazza Matteotti partirà il Ghost Tour della Notte di San Giovanni, un percorso gratuito nei carruggi genovesi, animato da figuranti e rievocatori in costume storico.

Il Ghost Tour, realizzato in collaborazione con circolo culturale Fondazione Amon Aps, si sviluppa in 13 tappe e può essere eseguito sia con l’ausilio delle guide, presenti alle 20.15 in piazza Matteotti, sia in autonomia utilizzando la cartina del percorso, in distribuzione gratuita fino a esaurimento scorte.

Novità di questa edizione, il percorso dedicato alle persone con ridotta capacità motoria, coadiuvato dagli accompagnatori del circolo culturale Fondazione Amon Aps. Sono anche disponibili i percorsi in lingua inglese e in lingua genovese.

Nel frattempo, in piazza Matteotti, un dj set intratterrà il pubblico dalle 21.30 fino alle 23.45 quando è previsto il saluto delle autorità.

Allo scoccare della mezzanotte verrà acceso il tradizionale falò, la serata proseguirà fino all’una con musica e intrattenimento.

Le celebrazioni proseguono il giorno seguente, martedì 24 giugno, con la messa alle 10 nella Cattedrale di San Lorenzo, da dove alle 17 partirà la processione di San Giovanni Battista con le antiche confraternite liguri e la partecipazione della sindaca Silvia Salis.

Il corteo attraverserà le vie del centro storico fino al Porto Antico per la benedizione del mare e della città, impartita dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca.