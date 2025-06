San Fruttuoso, principio d’incendio in via Berghini: a fuoco un mobile su un balcone

Genova. Un principio d’incendio nel tardo pomeriggio di oggi ha interessato un palazzo di via Berghini, sulle alture di San Fruttuoso.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30 per un piccolo rogo che stava divampando un balcone all’ultimo piano del civico 35. Sul posto sono accorsi una squadra dei vigili del fuoco e l’ambulanza della Squadra Emergenze.

Le fiamme si erano sprigionate da un mobile all’esterno dell’appartamento, per cause da chiarire. In poco tempo i pompieri sono riusciti a evitare conseguenze più gravi. La copertura del balcone è rimasta annerita dal fumo, ma non si segnalano danni particolari.

Non si registrano persone ferite né intossicate.