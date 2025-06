Sampdoria, il giorno della prima gara playout contro Salernitana: raduno dei tifosi alle 18:30

Genova. Questa sera, alle ore 20,30, il Ferraris ospiterà la prima gara dei playout tra la Sampdoria e la Salernitana. Ultimo treno per i blucerchiati che sono stati ripescati grazie al terremoto che ha scosso la Serie B.

Era il 18 maggio quando è uscita la notizia che il Brescia, del presidente Massimo Cellino, sarebbe stato (con ogni probabilità) penalizzato di almeno 4 punti per i mancati pagamenti delle ritenute Irpef e contributi Inps da parte della società, alla scadenza di febbraio. I crediti acquistati per pagare le quote erano risultati inesistenti.

Insomma si era già ipotizzato un possibile miracolo per la Sampdoria, che era invece retrocessa matematicamente sul campo, dato che questa penalizzazione avrebbe riscritto la parte finale della classifica di Serie B.

I playout tra Salernitana e Brescia erano stati sospesi dalla Lega B in attesa di ulteriori sviluppi. Poi il 6 giugno l’ufficialità. con il Brescia addirittura fuori dal calcio professionistico visto che Cellino che non ha versato le garanzie necessarie per l’iscrizione al campionato.

Ulteriore conferma che la Sampdoria avrebbe avuto un’ultima possibilità per rimanere in serie B è stata data anche dal fatto che il Brescia (quattro giorni fa) aveva rinunciato al ricorso alla corte d’appello federale. Il 9 giugno Massimo Cellino aveva dato mandato ai suoi legali di ritirare il ricorso in appello contro la sentenza, ora definitiva, del tribunale federale che lo scorso 29 maggio aveva sancito la penalizzazione del club con otto punti, di cui quattro da scontare in questa stagione.

E così questa sera, 15 giugno, i blucerchiati hanno la possibilità di riscrivere la storia. Nella conferenza stampa di ieri il tecnico Evani ha sottolineato come giocatori e staff vogliono scrivere un finale diverso rispetto alla gara del 13 maggio contro la Juve Stabia che aveva sancito la discesa dei blucerchiati in Serie C.

Il tecnico non avrà a disposizione Niang mentre è in miglioramento Fabio Borini che potrebbe essere della gara.

Non mancheranno i tifosi: stadio praticamente esaurito. La Gradinata Sud ha chiamato a raccolta tutti i tifosi per l’ultima casalinga battaglia. Appuntamento questo pomeriggio alle 18,30 in via del Piano.

“È arrivato il momento di scrollarsi di dosso tutta la m. di questa stagione. È arrivato il momento di fare quello che più ci contraddistingue: cantare per questi colori magici“, fanno sapere dalla Sud.

“Lo faremo per la nostra storia, per i nostri figli e per i nostri padri. Lo faremo per quella maglia, la nostra maglia, che oggi indosseremo tutti con orgoglio. A testa alta. Per la Sampdoria, per i Sampdoriani“, concludono.

Ora non resta che attendere il fischio d’inizio della gara contro la Salernitana. La Sampdoria nell’ultima sfida contro i campani (giocata al Ferraris il 9 maggio) ha vinto per 1-0 e ha messo in campo una delle migliori prestazioni stagionali, a livello caratteriale.

La partita casalinga è da non sbagliare, anche perché i blucerchiati hanno lo svantaggio di essere arrivati dietro la Salernitana, per questo la squadra allenata da Pasquale Marino ha a disposizione due risultati su tre. In caso di parità dopo il ritorno, resterebbero in B i campani.

Gli ospiti potrebbero affidarsi a un 3-5-2 con Christensen tra i pali, Ruggeri, Ferrari (ex blucerchiato) e Lochosvili in difesa, Ghiglione, Amatucci, Hrustric, Corazza e Zuccon a centrocampo, Soriano (altro ex) a supporto di Simy in attacco.

L‘arbitro di Sampdoria-Salernitana sarà Aureliano di Bologna. Assistenti: Passeri di Gubbio e Costanzo di Orvieto. Quarto ufficiale: La Penna di Roma 1. VAR: Fabbri di Ravenna. AVAR: Abisso di Palermo.