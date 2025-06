Sampdoria-Salernitana LIVE (1-0). Meulensteen di testa porta in vantaggio i blucerchiati

Genova.

39′ Gol della Sampdoria! Meulensteen di testa insacca su cross dalla destra di Ferrari

38′ Altro corner per i blucerchiati battuto lungo da Venuti, niente da fare per la Samp che però resta in possesso palla e guadagna un altro corner grazie a un cross di Venuti deviato di testa per anticipare lo stacco di Coda

36′ Occasione Salernitana: Tongya se ne va sulla sinistra scartando molto facilmente Riccio, il numero 7 conclude centralmente e senza neanche troppa potenza. Cragno para a terra.

33′ Lochoshvili colpisce di testa nella propria area di rigore servendo involontariamente Depaoli che prova il destro al volo: fuori

29′ Corner per i blucerchiati: tentativo di cross di Depaoli respinto da Corazza. Sugli sviluppi nuovo calcio d’angolo guadagnato dai blucerchiati, ma è la Salernitana a uscire bene dall’area di rigore e a guadagnare un calcio di punizione

25′ Ancora un’occasione pazzesca per la Sampdoria! Sempre Sibilli col sinistro si trova davanti a Christensen liberato da una sponda di Coda. Il tiro è angolato sul primo palo e il portiere si allunga deviando in corner. Sugli sviluppi nulla di fatto e ci si ferma per il cooling break

14′ Ancora Samp, sul rovesciamento di fronte cross dalla sinistra di Sibilli, Depaoli tenta l’acrobazia sul secondo palo praticamente dalla linea di fondo. Palla sull’esterno della rete

14′ Punizione per la Salernitana, lancio lungo con palla che arriva a Hrustic. Tentativo dal limite che termina in gradinata

12′ Occasionissima per la Sampdoria! Gran bella azione tutta di prima sulla sinistra con scambio tra Meulensteeen e Depaoli che libera il numero 33 in mezzo all’area, il mancino cerca l’angolino basso alla sinistra del portiere e la palla termina fuori a fil di palo

9′ La Salernitana riparte in velocità e arriva al tiro con Simy. Cragno fa suo il pallone

7′ Occasione Sampdoria: Meulensteen apre per Sibilli, che prova il tiro dalla distanza, fuori di poco

5′ Verticalizzazione di Venuti per Sibilli, palla troppo lunga, Christensen esce e fa suo il pallone in tuffo

2′ Primo corner in favore della Sampdoria, rimpallo favorevole a Meulensteen. Sulla battuta di Yepes palla liberata dalla difesa e conclusione alle stelle da fuori area.

1′ Partiti, con palla alla Sampdoria che attacca verso la Sud

Stadio Ferraris esaurito per il match di andata dei playout: Sampdoria-Salernitana si gioca poco più di un mese dopo quella vittoria di maggio contro i granata che aveva fatto sperare in una salvezza prima della trasferta a Castellammare di Stabia. I blucerchiati sono chiamati a una vittoria per affrontare il ritorno con un po’ più di tranquillità, visto che la Salernitana, meglio piazzata in classifica, ha il vantaggio di due risultati su tre a favore.

Applausi tiepidi e qualche fischio all’ingresso in campo dei giocatori della Samp. Nella Sud anche i tifosi del Parma, gemellati: esposta la pezza Curva Nord Matteo Bagnaresi.

Schieramento offensivo quasi obbligato per Evani, che ha recuperato Borini ma non abbastanza per farlo partire dal primo minuto. Come previsto Veroli parte dal primo minuto, con la maschera per proteggere la mandibola fratturata contro il Cittadella. In mezzo il mister si affida a Meulensteen, Yepes e Vieira.

Striscione eloquente in Gradinata Sud: ‘Manfredi dirigenti competenti e basta fallimenti’. E poi ‘Se siamo qui è solo per lei’ e lo stemma della Sampdoria

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Cragno, Riccio, Alex Ferrari, Veroli, Depaoli, Meulensteen, Yepes, Vieira, Venuti, Sibilli, Coda.

Allenatore: Evani.

A disposizione: Ghidotti, Curto, Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Borini, Oudin, Bereszynski, Ioannou, Benedetti, Sekulov, Abiuso.

Salernitana: Christensen, Ruggeri, Gian Marco Ferrari, Lochoshvili, Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza, Caligara, Tongya, Simy.

Allenatore: Marino

A disposizione: Sepe, Bronn, Njoh, Reine-Adelaide, Soriano, Stojanovic, Verde, Jaroszynski, Tello, Girelli, Cerri, Raimondo.