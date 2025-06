Sampdoria-Salernitana, prezzo del biglietto simbolico. Prevendita al via alle 15 dell’11 giugno

Genova. Inizia alle 15 di oggi, 11 giugno, la prevendita dei biglietti per la partita Sampdoria-Salernitana, in programma alle ore 20:30 di domenica 15 giugno allo stadio Ferraris di Genova, valida quale gara di andata del playout della Serie BKT 2024/25.

L’evento non è compreso nell’abbonamento 2024/25, ma gli abbonati hanno la possibilità di acquistare in prelazione il loro posto (tessere invalidi comprese), entro le 23:59 di venerdì 13 giugno 2025. I posti non rinnovati in prelazione saranno disponibili in vendita libera.

La società ha fissato un prezzo simbolico di 1 euro (commissioni escluse) per tutti gli abbonati della stagione 2024/25 che acquisteranno il tagliando solo ed esclusivamente online su sampdoria.ticketone.it. Il prezzo del tagliando sarà di 5 euro per coloro che acquisteranno il tagliando utilizzando i punti vendita autorizzati ticketone.

Un abbonato che desidera acquistare un tagliando in un posto diverso da quello occupato durante la stagione 2024/25 potrà farlo esclusivamente dopo la fine della vendita in prelazione, perdendo però il diritto al prezzo riservato agli abbonati.

Vendita Libera

Chi acquista esclusivamente online su sampdoria.ticketone.it potrà usufruire di uno sconto del 50% (commissioni escluse) rispetto ai prezzi dei punti vendita autorizzati ticketone come da tabella prezzi a seguire.

I biglietti potranno essere acquistati sia in formato cartaceo che caricati direttamente sulla fidelity card (sampcard/doriacard) attiva e in corso di validità. Anche le fidelity card scadute nel 2024/25 ma non ancora rinnovate saranno abilitate alla prelazione.

Anche la vendita libera per i posti già disponibili inizierà alle 15 di mercoledì 11 giugno presso i seguenti punti vendita:

Online su ticketone.it; Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale; Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r (domenica 15 giugno fino alle ore 18:30); Botteghino stadio di Via Monnet (aperto solo nella giornata di domenica 15 giugno a partire dalle ore 18:30).

PREZZI VENDITA LIBERA

INTERO INTERO WEB RIDOTTO UNDER 14 RIDOTTO UNDER 14 WEB **RIDOTTO INVALIDO 100% *TRIBUNA ONORE 300,00 € 150,00 € N.D. N.D. N.D. TRIBUNA INFERIORE 70,00 € 35,00 € 30,00 € 15,00 € N.D. DISTINTI 10,00 € 5,00 € 5,00 € 2,50 € 5,00 € GRADINATE 10,00 € 5,00 € 5,00 € 2,50 € N.D. SETTORE 6 10,00 € 5,00 € 5,00 € 2,50 € N.D.

*Tavolo hospitality compreso nel prezzo del biglietto.

**In vendita solo presso la biglietteria stadio/service center e botteghini previa presentazione certificato di invalidità. Per informazioni e assistenza contattare la società all’indirizzo mail invalidi@sampdoria.it

N.D. tariffa non disponibile

Settore ospiti

I residenti nella regione Campania potranno acquistare biglietti solo ed esclusivamente per il settore ospiti. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 11 giugno e fino alle ore 19:00 di sabato 14 giugno p.v. presso i seguenti punti vendita: On-line su ticketone.it

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale. Prezzo 10 euro.