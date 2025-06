Sampdoria, è il giorno della verità: a Salerno senza paura, questa la strada per la salvezza

Salerno. Questa sera all’Arechi si decide tutto: salvezza o retrocessione. La Sampdoria si gioca tutto in novanta minuti, i più delicati della stagione.

Il 2-0 dell’andata mette i blucerchiati in condizione di vantaggio. Ma è assolutamente un fattore relativo: la Salernitana, questa volta in casa propria, ha ancora tutte le carte in tavola per poter ribaltare il risultato.

A Salerno, nonostante uno spaccamento nella tifoseria locale, con una parte che rimarrà fuori dallo stadio, c’è la convinzione di potercela fare. Lo conferma la concentrazione nei volti di Marino e Ferrari in conferenza stampa. Il mister granata crede che il destino sia ancora nelle loro mani. E sarebbe decisamente così se i campani dovessero sbloccare la sfida, trovandosi in una condizione mentale decisamente positiva contro la paura dei blucerchiati in uno stadio da sempre ostico. Un altro gol a quel punto salverebbe la Salernitana e farebbe sprofondare la Samp qualora il match terminasse 2 a 0.

Per fare tesoro dell’importante vantaggio, quindi, la Sampdoria non dovrà andare a difendersi bassa ma a fare una prestazione sì accorta ma allo stesso tempo di carattere. Come all’andata, insomma, con la consapevolezza che probabilmente potrà essere solo quella la via per uscire sani e salvi dall’Arechi. Anche per i blucerchiati il gol avrebbe un’importanza capitale, che andrebbe quasi a chiudere il discorso salvezza. Sbloccando in match servirebbero poi tre reti ai campani per salvarsi.

Evani non avrà Cragno dopo l’infortunio dell’andata quindi dal primo minuto ci sarà Simone Ghidotti, che è dovuto entrare nell’ultima parte di gara. Ioannou ha avuto difficoltà ad inizio settimana ma ora è a disposizione. Coda e Sibilli, quest’ultimo in grande forma, sono chiamati a trascinare la squadra ma a farcela non dovranno essere solo i singoli, ma il collettivo.

Serve un ultimo sforzo per chiudere una stagione fortemente negativa, ma che vedrebbe scongiurato il peggiore degli scenari.

Ricapitolando: la Samp ha il vantaggio dei due risultati su tre, può perdere con un gol di scarto ma deve assolutamente evitare di ritrovarsi anche solo in parità nel risultato complessivo (ergo perdere con due reti di scarto): in questo caso a salvarsi sarebbe la Salernitana per il piazzamento migliore nella regular season.

L’immagine di Castellammare di Stabia è ancora presente nella testa di Evani, così come di tutto il mondo Samp. Dopo il “caso Brescia”, una seconda opportunità con la prima parte svolta positivamente: stasera è fondamentale blindare i discorsi per poi ripartire, l’ambiente ha già provato la delusione dei tifosi sulla propria pelle.

Ore 20:30, Salernitana-Sampdoria: in palio la salvezza.

La squadra arbitrale

Arbitro: Doveri (Roma 1)

Assistenti: Peretti (Verona) e Colarossi (Roma 2)

Quarto uomo: Mariani (Aprilia)

VAR: Marini (Roma 1)

AVAR: Meraviglia (Pistoia).