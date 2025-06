Sampdoria resuscitata: ironia social per il funerale annullato anche dal profilo del club

Genova. Con la salvezza della Sampdoria al playout contro la Salernitana, sono stati tantissimi i commenti e i meme di sfottò dei tifosi sampdoriani nei confronti dei cugini del Genoa. E anche sotto i nostri articoli c’è stata una grande affluenza.

Preso di mira il funerale organizzato a fine maggio dal tifo rossoblù post Castellammare di Stabia, quando la Samp, pareggiando contro la Juve Stabia, concludeva la regular season al terz’ultimo posto con conseguente retrocessione in C. Poi il “caso Brescia” che ha concesso ai blucerchiati una seconda possibilità, questa volta sfruttata. A spiccare è sicuramente la grafica pubblicata dal profilo ufficiale della Sampdoria, in collaborazione con Taffo Funeral Services, con una bara blucerchiata aperta e la scritta in alto: “Istruzioni per un funerale: il morto deve essere morto”. Poi immagini di gufi, pernacchie e scritte “Mai stati in C”, siccome con la permanenza in Serie B la Samp rimarrà una delle squadre italiane a non essere mai stata in terza serie. Inoltre, spopola la foto del tifoso che si era tatuato la data della retrocessione sul braccio.

Ma anche sponda genoana i meme sono stati tanti, legati alle accuse di presunto favoritismo da parte della Figc per salvare in ogni caso i blucerchiati. Dal “Gravinata Sud” al post pubblicato dalla pagina Pastorizia, con lo stesso presidente federale ritratto come John “Hannibal” Smith dell’A-Team con la sua celebre citazione: “Adoro i piani ben riusciti”.