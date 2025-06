Allenatore Sampdoria: ora il bivio sembra Foti o Lombardo più Gregucci

Genova. Questa è una fase delicata per la Sampdoria, chiamata a scegliere l’allenatore della prossima stagione. Una decisione particolarmente importante per dare il via ad un progetto tecnico che ha come primo obiettivo quello di non ripetere i patemi d’animo targati 2024/2025.

In attesa di capire investimenti e budget, il club del presidente Manfredi lavora per chiudere la questione panchina per concentrarsi sul calciomercato. Una soluzione obbligatoria, trovandosi a cavallo tra giugno e luglio, per non avere problemi di tempo.

Allo stato attuale appaiono più defilate le strade che portano a Daniele De Rossi e gran parte degli altri tecnici della lista. Con Evani che, salvo colpi di scena, sembra sempre lontano dopo l’intervista rilasciata alla Gazzetta, la Samp vede percorribile la pista Salvatore Foti. L’ex vice di Mourinho e Giampaolo, in blucerchiato da giocatore e collaboratore di quest’ultimo, rappresenterebbe una scelta coraggiosa e anche più low cost rispetto alle altre.

Ma emerge un’altra possibile e quotata soluzione: Attilio Lombardo primo allenatore con vice Angelo Gregucci. I rumors si sono fatti più insistenti da questa mattina. Sarebbe una scelta di parziale continuità tenendo una parte dello staff della passata stagione, tra cui un idolo della piazza come Lombardo la cui conferma non è mai stata in discussione.