Sampdoria, i tifosi stasera sotto la Sud e la squadra intanto si allena ogni mattina

Genova. Dopo il rinvio per pioggia del 22 maggio i tifosi della Sampdoria tornano a radunarsi sotto la Gradinata Sud in via del Piano.

L’ora dell’appuntamento è sempre la stessa: le 20:30 in via del Piano, per ribadire l’amore dei tifosi nei confronti della Samp, ma anche per dare un segnale dopo una stagione disgraziata. Nel frattempo sono cambiate alcune cose: i blucerchiati, se la giustizia sportiva dovesse confermare la sentenza di primo grado, giocherebbero i playout e potrebbero salvare in extremis.

Il condizionale è d’obbligo perché al momento la Lega B non ha ancora ufficializzato ancora le date dei playout che il presidente della Figc Gabriele Gravina in conferenza stampa post consiglio federale aveva indicato nelle giornate del 15 e 20 giugno.

La squadra, intanto, si allena tutte le mattine sino a sabato. In gruppo, al di là degli infortunati, non c’è Bereszynski, impegnato con la Polonia nelle qualificazioni mondiali il 6 giugno con la Moldavia e il 10 giugno in Finlandia.

Diventa comunque difficile preparare una partita così delicata senza alcuna certezza. Probabilmente la Lega B attenderà anche il secondo grado di giudizio sul Brescia prima di fare una comunicazione ufficiale. Resta un pasticcio in ogni caso.

Nel frattempo la società si è mossa a livello legale per tutelare l’onorabilità da chi sta soffiando a favore del vento dei presunti favoritismi da parte della Figc. I tifosi avevano caldeggiato una presa di posizione netta dopo le prime avvisaglie, a cui Manfredi aveva dato seguito nella stessa giornata.