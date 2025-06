Sampdoria: Evani saluta, si alzano le quotazioni di Foti

Genova. Non sarà Alberico Evani l’allenatore della Sampdoria nella prossima stagione. A rivelarlo è proprio il diretto interessato in un passaggio dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

“Con la dirigenza ci siamo visti, non mi hanno detto nulla ma ho capito che non continueremo insieme. Un’altra squadra, in quella situazione, non l’avrei mai accettata – dichiara -. Contro la Salernitana si è vista la miglior Samp della stagione. Poteva essere un punto di partenza, invece la società farà altre scelte. Peccato, io sono orgoglioso di quello che mi hanno detto giocatori e tifosi”.

Il club decide, quindi, di voltare pagina puntando su profili che possano aprire un nuovo progetto tecnico. Su De Rossi sembra esserci anche il Monza che, con il cambio di proprietà in vista, starebbe pensando concretamente all’ex Roma. Ad alzarsi al momento sarebbero le quotazioni di Foti, che alla Samp ha già lavorato come collaboratore di Marco Giampaolo. Sempre valide le piste che portano a Vanoli, Iachini, Baldini e Pecchia.