Sampdoria a Trigoria in vista del match con la Salernitana, arbitrerà Doveri

Roma. Con qualche giorno di ritardo rispetto al preventivato causa rinvio del match di due giorni, la Sampdoria si è trasferita a Trigoria per gli ultimi allenamenti e il ritiro in vista del ritorno dei playout contro la Salernitana all’Arechi.

Primo allenamento, oggi, al centro sportivo “Bernardini”, sede romana del ritiro.

Alberico Evani e il suo staff hanno sottoposto i blucerchiati a un’intensa seduta incentrata principalmente su esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Lavoro specifico sul campo per Nikolas Ioannou. Domani, venerdì, nuovo appuntamento mattutino.

Sir Claudio Ranieri, direttore tecnico della Roma, è passato a trovare i blucerchiati e per i tifosi, sui social, è subito “balorda nostalgia” per il periodo in cui Ranieri ha allenato la Samp: dal 2019 al 2021.

“Non sto piangendo mi è solo entrato l’abbraccio di Ranieri e Colley 3-0 ultima giornata vs Parma nell’occhio”, “Ranieri spiegagli un po’ come funziona il calcio”, “Preso in prestito Ranieri?” sono solo alcuni dei commenti.

Intanto è arrivata la designazione arbitrale. Il fischietto sarà Doveri di Roma 1. Assistenti: Peretti di Verona e Colarossi di Roma 2. Quarto ufficiale: Mariani di Aprilia. Var: Marini di Roma 1. Avar: Meraviglia di Pistoia.