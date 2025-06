Salvezza Sampdoria, Manfredi: “Compatti come non mai, punto di partenza per il prossimo anno”

“Abbiamo fatto un grande lavoro, i ragazzi, tecnici, devo dire tutto lo staff si è compattato nell’ultimo mese come non è mai successo prima e da grandi professionisti hanno lottato, hanno lavorato, consapevoli di aver avuto questa opportunità ed essercela meritata. E poi da una posizione di svantaggio siamo riusciti a ribaltarla giocando veramente con tantissimo vigore, giocando da Sampdoria finalmente”.

Inizia così il commento post vittoria dei playout di Matteo Manfredi ai microfoni del club. La sua Samp riesce a salvarsi contro la Salernitana (match dell’Arechi sospeso per il comportamento dei tifosi locali) e scongiura il pericolo della retrocessione in Serie C.

Il presidente può così mettere alle spalle un anno tra i più complicati della storia blucerchiata: “Questo è un insegnamento di vita che mi porterò sicuramente nei prossimi anni, credo sia un insegnamento per tutta la società. Lo sport è così magico che in questi momenti si fanno passi avanti come uomini e come gruppo, e quindi questo è un punto di partenza per il prossimo anno. Abbiamo fatto tantissimi errori partendo dal sottoscritto, troppa volontà di cambiare. Siamo partiti e ci siamo subito sentiti in ritardo, e per fortuna siamo riusciti a correggere il tiro con questo grande gruppo e ora siamo qui”.

Infine un pensiero ai tifosi: “A loro dobbiamo dire ancora scusa perché non abbiamo fatto un campionato da Sampdoria e quindi ai tifosi chiediamo scusa e li ringraziamo ancora una volta non solo per la loro presenza ma sicuramente per l’energia che ogni giorno questa società percepisce da loro. Anche loro ci hanno aiutato in questo mese, ci hanno insegnato cosa vuol dire essere la Sampdoria e quindi una volta di più hanno contribuito a questa vittoria”.