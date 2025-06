Saluto fascista in consiglio comunale a Cogoleto, assolti i tre ex consiglieri: “Il fatto non sussiste”

Genova. Sono stati assolti perché il fatto non sussiste i tre ex consiglieri del Comune di Cogoleto accusati di violazione della legge Mancino, perché il 27 gennaio del 2021, nel giorno della Memoria, votarono alcune delibere di seduta facendo il saluto fascista.

Il pm Francesco Cardona Albini aveva chiesto l’assoluzione per Mauro Siri (indipendente), e tre mesi per Valeria Amadei (Fratelli di Italia) e Francesco Biamonti (Lega). Siri e Biamonti si erano poi dimessi. I tre avevano fatto una donazione di mille euro ciascuno all’ospedale Gaslini ma si erano sempre difesi dall’accuse sostenendo di avere “sempre votato così” e che si “era trattato di un equivoco”.

“Ha prevalso la giustizia con la G maiuscola – ha detto l’avvocato Giacomo Gardella che insieme al collega Mauro Frigerio difende Amadei e Biamonti – rispetto al processo mediatico e al tribunale del popolo di internet a cui erano stati sottoposti”. Soddisfatto anche l’avvocato Alessandro Sola, che difende Siri. “Il mio assistito è sempre stato antifascista e per lui oggi termina un incubo durato oltre tre anni. Lo stesso pm del resto si è reso conto che non vi erano prove a carico di Siri e infatti ne ha chiesto l’assoluzione”.

In Comune (rappresentato dall’avvocato Fabio Panariello) erano arrivate anche la Digos, dopo che il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone aveva espresso sui social sdegno per l’accaduto. I poliziotti avevano acquisito video e verbale dell’assemblea e ascoltato il primo cittadino e l’operatore che aveva effettuato le riprese, primo ad accorgersi del gesto. Il caso era arrivato anche in prefettura, con l’avvio di un procedimento istruttorio sollecitato dalle opposizioni in consiglio regionale.