Salis: “Piccole e medie imprese fondamentali per arginare l’allontanamento dei giovani”

Genova. “Le piccole e medie imprese, il Made in Italy, le realtà artigianali hanno un ruolo fondamentale per l’economia di Genova e della Liguria. L’amministrazione comunale vuole essere al loro fianco per aiutarle a diminuire la burocrazia e a costruire una città più attrattiva con nuovi collegamenti e servizi che funzionino: solo così Genova potrà attirare nuove aziende e persone provenienti da fuori, riuscendo quindi ad arginare il fenomeno dell’allontanamento dei giovani che, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti”.

Lo ha dichiarato oggi la sindaca di Genova Silvia Salis a margine della presentazione, al Palazzo della Borsa, del 24° rapporto sulle medie imprese industriali italiane realizzato da Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Area Studi Mediobanca.

“Siamo in un momento di grande incertezza economica che – ha spiegato Salis – ricade anche sull’attività quotidiana delle piccole e medie imprese dell’artigianato e del Made in Italy. Il nostro tessuto economico paga l’assenza di adeguate infrastrutture di collegamento che impatta negativamente su chiunque cerchi di creare lavoro e sviluppo economico. Penso ad esempio alla crescita delle donne nel campo dell’artigianato, numeri importanti da cui partire per programmare il futuro, attraverso un rapporto sempre più stretto e proficuo tra impresa, Università e mondo della scuola. Il Comune di Genova è molto attento su questi temi e sarà al fianco di chi investirà in maniera virtuosa per lo sviluppo economico e il benessere sociale della nostra città”, ha aggiunto la prima cittadina genovese durante l’evento Scenario competitivo, ESG e innovazione strategica per la creazione di valore nelle medie imprese industriali italiane promosso dalla Camera di Commercio di Genova insieme a Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Area Studi Mediobanca.

“Oggi le medie imprese sono per produttività, fatturato e occupazione la punta di diamante dell’industria italiana, in uno scenario internazionale ogni giorno più incerto e mutevole”, sottolinea Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova. “Per Genova e la Liguria la sfida è creare le condizioni perché le piccole e medie imprese di oggi possano crescere, consolidarsi e diventare il perno di un sistema economico equilibrato e competitivo. Per questo la Camera di Commercio di Genova ha scelto di investire in attività di promozione della cultura finanziaria e orientamento all’impresa in tema di internazionalizzazione, doppia transizione (digitale e sostenibile) e innovazione”.