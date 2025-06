Salis al Carlo Felice per la prima del Flauto Magico: “Per il futuro dialogo vero, senza proclami né scontri”

Genova. C’era anche la sindaca Silvia Salis, venerdì sera, alla prima del Flauto Magico al teatro Carlo Felice. Una presenza con cui ha voluto ribadire la vicinanza alle maestranze anche in seguito allo sciopero annunciato, e poi revocato, di Snater e Cgil.

“Se questa sera il sipario si è alzato, se l’orchestra ha suonato e il pubblico ha potuto emozionarsi, è grazie alle lavoratrici e ai lavoratori del teatro, e al metodo diverso che abbiamo scelto di adottare fin dal primo giorno: il dialogo vero, senza proclami e senza scontri”, ha detto Salis, che ha assistito alla prima con l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari e il sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice, Michele Galli.

“Di fronte a una situazione complessa, insieme ai sindacati e alle rappresentanze del personale ci siamo impegnati a garantire non solo lo svolgimento di questo spettacolo, ma il futuro stesso del Teatro Carlo Felice e delle sue manifestazioni culturali – ha concluso la sindaca – Con impegno concreto e risorse immediate, non vogliamo soltanto superare la situazione precaria che negli ultimi mesi il teatro e le sue maestranze hanno affrontato: vogliamo costruire una visione. Sviluppare programmi coraggiosi e attrattivi, sia per il pubblico genovese, che per chi viene da fuori”.

Salis ha anche annunciato l’intenzione di contribuire alla ristrutturazione degli spazi e all’adeguamento tecnico “per garantire sempre il più alto livello culturale e di sicurezza”.