A Pegli inaugurata la targa in memoria di Russel Rebello, ultima vittima della Concordia

Genova. È stata inaugurata oggi sul lungomare di Pegli, davanti a una piccola folla, la targa commemorativa in memoria di Russel Terence Rebello, l’ultima vittima del naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 nelle acque dell’Isola del Giglio, al largo di Grosseto.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Pro Loco Pegli APS con il sostegno del Rotary Club Genova Lanterna e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio VII Ponente e Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, è legata al rinvenimento, il 3 novembre 2014, del cadavere di Rebello a bordo del relitto della nave, durante i lavori di demolizione di ciò che restava della Costa Concordia, eseguiti nello specchio acqueo genovese compreso tra Pegli Lido e Pra’.

La targa, alla presenza di Autorità civili, militari e religiose, è stata posizionata sul pilastrino portabandiera di levante del Monumento “Caduti del Mare” sito sul Lungomare di Pegli. Sono intervenute alla cerimonia le autorità istituzionali Rita Bruzzone, assessora comunale a Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, e Matteo Frulio, presidente Municipio VII Ponente, oltre al suo predecessore Guido Barbazza, al presidente della Pro Loco Pegli APS Cesare Venturelli e a Kevin Rebello, fratello di Russel Terence. Presenti anche il presidente del Consiglio comunale di Genova Claudio Villa e alcune consigliere e consiglieri municipali. A moderare l’evento Maurizio Dante della Pro Loco Pegli APS.

La cerimonia, accompagnata dalla musica della Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti APS, è proseguita con la deposizione nello specchio acqueo di Pegli, da parte di Kevin Rebello, di una corona in memoria di tutti i Caduti del Mare, prima della benedizione della targa a cura di monsignor Andrea Parodi, vicario episcopale per gli Affari economici e per il Servizio della carità della Arcidiocesi di Genova.

Inoltre, la Pro Loco Pegli APS ha donato a Kevin Terence Rebello una targhetta in ceramica che raffigura il Monumento ai Caduti del Mare sul Lungomare di Pegli: “Dedicare una targa a Russel Terence Rebello, membro dell’equipaggio della Costa Concordia, è un omaggio emozionante e doveroso alla gentilezza e alla bontà d’animo di un uomo di appena 32 anni che, secondo le testimonianze di diversi superstiti di quella assurda tragedia, fu tra i più solerti e generosi ad aiutare i passeggeri in preda al panico che non riuscivano a salire sulle scialuppe di salvataggio – ha detto l’assessora comunale Rita Bruzzone – Di origini indiane, Russel Terence sacrificò la sua vita per salvare quella degli altri, dando prova di coraggio e spirito di fratellanza: una storia che ancora oggi ci commuove, al pari di quelle delle altre 31 vittime di un evento tra i più drammatici della storia italiana recente”.