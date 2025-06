Strade e traffico, ecco le prime novità: nuova rotatoria in via Multedo con eliminazione delle linee tratteggiate

Genova. Tra Pegli, Multedo e Sestri Ponente cambia l’assetto viabilistico per garantire maggiore sicurezza nella circolazione stradale. Le misure sono state adottate dal Comune di Genova per mitigare il tasso di incidentalità di via Merano, il terzo più alto della città dopo corso Europa e via Aldo Moro.

Due le misure principali adottate a tutela della sicurezza stradale. La prima consiste nella eliminazione dei tratti con linea tratteggiata in via Ronchi, via Multedo di Pegli e via Merano. Trattandosi di strade a quattro corsie (due per ogni senso di marcia), non è quindi più possibile “tagliare” per raggiungere il lato opposto della strada. Il personale ha già provveduto alla modifica della segnaletica orizzontale con la massima celerità, al fine di garantire da subito la maggiore sicurezza possibile a tutti gli utenti della strada, e all’installazione della nuova cartellonistica (segnaletica verticale).

L’altra grande novità è rappresentata dalla predisposizione di una nuova rotatoria (con annessi posteggi pubblici) che verrà realizzata in via Multedo di Pegli, all’altezza dell’intersezione con viale Villa Gavotti, a sud della carreggiata. La rotonda avrà una funzione di snellimento del traffico, permettendo a tutte le categorie di veicoli di ridurre il tragitto da percorrere per invertire il senso di marcia, sia in direzione ponente che levante. Per quanto riguarda le tempistiche, l’apertura dei cantieri è prevista nella prima metà di luglio e la chiusura entro la fine del mese di agosto.

Prima del completamento dei lavori, i veicoli di lunghezza superiore ai 10 metri devono continuare a recarsi alla rotonda di via Albareto per poter effettuare l’inversione di marcia. Sempre parlando di inversioni di marcia, tutte le categorie di veicoli che percorrono via Ronchi nel tratto compreso tra il civico 66r e via al Porto Petroli, in direzione levante, possono effettuare l’inversione di marcia passando attraverso via Pacoret de Saint Bon. I veicoli che invece percorrono la via Aurelia nel tratto compreso tra via Sant’Alberto e viale Villa Chiesa, in direzione ponente, possono effettuare l’inversione di marcia passando attraverso via Pacoret de Saint Bon. I veicoli leggeri che percorrono la via Aurelia nel tratto compreso tra viale Villa Chiesa e piazza Clavarino, in direzione levante, possono effettuare l’inversione di marcia passando attraverso via Sant’Alberto, via Case Libertas e via della Insurrezione o, in alternativa, attraverso piazza Clavarino, via Vado e via Corsi.