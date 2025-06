Rosaria Schifani a Genova, il ricordo del marito Vito e della strage di Capaci: “Non erano eroi, erano brave persone che non volevano morire”

Genova. “Non erano degli eroi, erano brave persone. Perché nessuno vuole morire e ai giovani nelle scuole dico in modo diretto che devono scegliere da che parte si deve stare”. L’intervento di Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, uno degli uomini della scorta di Giovanni Falcone, ucciso insieme al giudice, alla moglie Francesca Morvillo e ad altri due agenti (Antonio Montinaro e Rocco Dicillo) il 23 maggio 1992 da 500 chili di tritolo all’altezza di Capaci è stato il momento più toccante del convegno “Memorial Day – Custodire la memoria per costruire il futuro”, organizzato dal sindacato Sap nella sala dedicata ad Antonio Esposito in questura a Genova.

Una giornata dedicata alle vittime del dovere ma anche a tutte le vittime della criminalità organizzata, del terrorismo ma anche dell’incuria con l’intervento e i saluti di alcuni parenti delle vittime dell’alluvione del 2011, della tragedia del Molo Giano e della strage del ponte Morandi.

Rosaria Costa il giorno in cui morì suo marito aveva 22 anni e un figlio di 4 mesi: “All’obitorio ci andai da sola a cercare Vito perché a me dissero che era sotto choc e non che era morto”. Dopo la morte di Paolo Borsellino nella strage di via D’Amelio 50 giorni dopo (“lo conobbi proprio quel giorno all’obitorio, poi mi ha incontrata, era un uomo di grande umanità e mi ha dimostrato affetto, che era quello di cui più di tutto avevo bisogno in quel momento mentre altri ci hanno lasciati soli”) Rosaria Schifani ha lasciato la Sicilia e si è trasferita in Liguria. Oggi ha ribadito con parole dure, che ricordano quelle pronunciate il giorno dei funerali di Stato e che sono ormai nella memoria collettiva: “C’è stata una parte marcia anche fra chi allora indossava la divisa. E noi siamo stati lasciati soli. Nonostante questo, io sto con le istituzioni e sto con lo Stato tanto che mio figlio oggi è un capitano della Guardia di Finanza. Oggi c’e più trasparenza – ha aggiunto davanti a una platea di poliziotti, ma indossare la divisa è bellissimo ma è una responsabilità, e la divisa non deve essere sporcata per facili guadagni”

All’evento, moderato dall’avvocata Rachele De Stefanis, hanno partecipato come relatori il Presidente dell’ordine dei giornalisti di Genova Tommaso Fregatti, il procuratore aggiunto Francesco Pinto e il vice Segretario Generale CESP Massimo Denarier.