Rivolta nel carcere di Marassi, l’appello di Usb Amiu: “Mettere in sicurezza gli operatori e ripensare il servizio”

Genova. Dopo la rivolta avvenuta nella mattinata di ieri all’interno del carcere di Marassi, il tema della gestione carceraria è entrato a gamba tesa nel dibattito pubblico cittadino. Ma oltre alle questioni legate alla presenza della struttura in città, Usb Amiu, unione sindacale di base, lancia il sasso nello stagno per quanto riguarda la gestione dei servizi all’interno della casa circondariale.

“Usb – si legge nella nota inviata all’azienda e alla Rsu di riferimento e firmata da Maurizio Rimassa, coordinatore regionale Usb, insieme a Paolo Petrosino, delegato Usb nella Rsu di Amiu – esprime tutta la sua preoccupazione per la sicurezza degli operatori AMIU che svolgono servizio all’interno del carcere. Rammentando l’episodio avvenuto alcuni mesi fa che aveva già visto il coinvolgimento di alcuni operatori AMIU e tanto più alla luce dei fatti di oggi, riteniamo indispensabile un ripensamento delle modalità di svolgimento del servizio tale da evitare l’ingresso dei colleghi nel carcere”.

Un servizio, quello di ritiro dei rifiuti all’interno delle mura del carcere, che già in passato aveva dato qualche problema per la sicurezza degli operatori e che oggi rischia di diventare una nuova criticità: “La situazione delle carceri nel nostro paese , come peraltro più volte denunciato dalla nostra organizzazione è gravissima ed insostenibile come dimostrano le sempre più frequenti rivolte. Riteniamo quindi che le situazioni di rischio siano da considerarsi costanti e necessitino quindi di tempestivi interventi utili ad evitare conseguenze per gli operatori AMIU”.