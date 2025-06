Rivolta nel carcere di Marassi: la polizia penitenziaria trasferisce 13 detenuti, altri 22 in isolamento

Genova. Dopo la rivolta scoppiata ieri ieri nel carcere di Marassi la polizia penitenziaria ha trasferito in tarda serata 13 detenuti e ne ha messi altri 22 in isolamento. A riferirlo è Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria, che definisce “incredibile” quanto accaduto nel penitenziario genovese.

Il sindacato ha espresso solidarietà con l’agente della penitenziaria del gruppo di intervento operativo che, durante le operazioni di messa in sicurezza, ha riportato l’amputazione di una falange, poi ricostruita presso l’ospedale San Martino: “Siamo solidali con il collega, che paga pesantemente le inefficienze del sistema e l’inerzia della politica”, dice il segretario nazionale Gennarino De Fazio.

All’origine dell’episodio un regolamento di conti nei confronti di cinque persone che nei giorni scorsi avrebbero violentato sessualmente un altro ristretto: per lui sarebbe stato necessario l’accompagnamento in ospedale per le cure del caso.

“La polizia penitenziaria, già stremata nelle forze e mortificata nel morale, ha contenuto i tumulti con non poche difficoltà. Tutto questo – accusa Pagani – è il segno tangibile dello stato di degrado delle carceri, che non può essere affrontato con interventi meramente repressivi, come l’introduzione del reato impossibile di rivolta, ma agendo soprattutto sulla prevenzione attraverso l’umanizzazione delle condizioni di lavoro degli operatori e della detenzione”.

“Con 16mila detenuti oltre i posti disponibili, omicidi, suicidi, violenze di ogni tipo, stupri e molto altro ancora in carcere non c’è un ordine, inteso come ordinato svolgimento delle normali attività nell’alveo dell’ordinamento giuridico dello Stato, a cui potersi rivoltare, da qui l’impossibilità del reato – chiarisce il sindacalista -. Peraltro, dopo l’entrata in vigore del decreto sicurezza, ieri approvato in via definitiva dal Senato, i disordini nelle carceri sono persino aumentati. Non vogliamo attribuire a questo un nesso di causa ed effetto, ma di certo possiamo affermare senza tema di smentita che, almeno sinora, non ha funzionato neppure come effetto deterrente”.

Per quanto riguarda Marassi, Pagani chiede subito “un cambio dei vertici, perché se oggi parliamo di rivolta sedata è solo grazie al sacrificio di uomini e donne del corpo di polizia penitenziaria, che dalle 13 di ieri e fino all’una di notte hanno impedito che i detenuti si impadronissero dell’intero istituto penitenziario. Occorre deflazionare la densità detentiva, far cessare il caporalato di stato che si realizza con il trattenimento in servizio di poliziotti penitenziari anche per 26 ore continuative, occorre rimpinguare compiutamente organici mancanti di 18mila agenti ed evitando che le pochissime assunzioni aggiuntive, 133 negli ultimi due anni e mezzo a fronte di oltre 6mila detenuti in più, finiscano negli uffici ministeriali. L’estate non è ancora iniziata, ma il clima nelle prigioni è già rovente”.

“Abbiamo chiesto la convocazione della prima commissione regionale per fare luce sulla situazione dei penitenziari liguri. Senza entrare nel merito delle cause che l’hanno scatenata, la sommossa di ieri nel carcere di Marassi ha messo in evidenza forti carenze, che rischiano di ripercuotersi gravemente sui lavoratori e sui detenuti – commenta Selena Candia, capogruppo di Avs in consiglio regionale -. Nella scorsa legislatura, il consigliere regionale Ferruccio Sansa aveva svolto un ruolo fondamentale nella tutela dei detenuti e dei loro diritti. Purtroppo le condizioni carcerarie continuano a essere drammatiche: senza interventi immediati, i penitenziari liguri sono polveriere a rischio di esplosione. Il sovraffollamento delle celle è evidente, così come la carenza di personale. A subirne le conseguenze sono sia i detenuti sia le persone che operano nel sistema penitenziario: forze dell’ordine, educatori, volontari e molti altri. Chiederemo un confronto con la direzione penitenziaria per capire quali siano le misure più urgenti da adottare”.

Sul tema anche Francesca Ghio, consigliera comunale di Avs che negli ultimi anni si è occupata da vicino del tema carceri. “Intollerabile quanto accaduto nel carcere di Marassi. Chiediamo soluzioni concrete a questo governo e che il ministro Nordio si attivi per attivare la richiesta di grazia al Presidente Sergio Mattarella per la vittima di questa inaudita violenza”.

“Quanto accaduto ieri nel carcere di Marassi, dove si è consumata una violenza inaudita su un ragazzo detenuto per piccoli reati e la conseguente rivolta da parte dei carcerati mi addolora profondamente e genera in me rabbia e sconcerto. Purtroppo, però, non mi sorprende. Da anni noi di Avs denunciamo le condizioni di vita dei carcerati e anche di coloro che hanno il compito di sorvegliarli e accudirli, proponendo soluzioni atte a migliorarle – continua – il danno che ha subito questo giovane appena maggiorenne, stuprato per giorni, picchiato e tatuato in volto, è irreparabile ma ci sentiamo di chiedere al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, visto che ne ha facoltà ed è nelle sue prerogative, di proporre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui con il rispetto dovuto rivolgiamo lo stesso appello, di concedergli la grazia e di alleviare, almeno in piccola parte, il suo tormento annullando ciò che rimane della sua pena”.

E all’indomani della rivolta, a Marassi, ha effettuato un sopralluogo il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari, che polemizza: “In merito alle dichiarazioni emerse in queste ore, tengo a precisare che alcune delle cose scritte e dette sono frutto di una narrazione distorta e strumentale dei fatti accaduti” dichiara.

“Le indagini interne – prosegue Balleari – e la conta dei danni sono ancora in corso: i 100.000 € di danni di cui si è letto, ad oggi, non esistono. Ritengo sia un errore voler parlare ad ogni costo”. Il presidente del Consiglio regionale parla anche di strumentalizzazioni della notizia: “Associare le sevizie commesse da alcuni detenuti nei confronti di un compagno di cella e il successivo tentativo di regolamento di conti tra gli stessi detenuti, tra l’altro sedato egregiamente dal personale della polizia penitenziaria, ad argomenti come la carenza di personale o il sovraffollamento, ritengo che sia un atto strumentale e mistificatorio. In soli due anni e mezzo di governo Meloni – prosegue Balleari – è stata finanziata l’assunzione per 10.250 agenti di polizia penitenziaria, oltre al congruo stanziamento di risorse per costruire o ampliare istituti penitenziari ed assegnare nuovi dpi al personale. Se negli ultimi 20 anni ci fosse stato lo stesso impegno messo in campo negli ultimi due anni e mezzo dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro, oggi il sovraffollamento sarebbe di agenti in servizio e non di detenuti”.

“Spiace che tra queste persone che hanno voluto cavalcare l’onda sbagliata, ci siano esponenti di quello stesso PD che ha creato il problema chiudendo i tribunali di Chiavari e Sanremo, il carcere di Savona e lasciando la polizia penitenziaria al proprio destino per troppo tempo. Così come spiace non aver letto da parte di figure che ricoprono ruoli istituzionali di garanzia, nemmeno una parola di elogio nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria, protagonisti di una efficace e professionale mediazione per fare rientrare i disordini”, conclude Balleari.

E sul tema interviene anche la Cisl Liguria con la sua Federazione della sicurezza: “In relazione ai gravi fatti accaduti a Marassi denunciamo la grave carenza di personale e il cronico sovraffollamento. Che affligge ormai ogni Istituto della Liguria dalla Spezia a Sanremo. Quanto accaduto ieri è la diretta conseguenza di anni di abbandono da parte dei vertici istituzionali, con i quali il personale della penitenziaria è costretto a convivere da troppo tempo. Le problematiche legate alla convivenza, per le ragioni che dicevamo, sono ad uno stato di estrema esasperazione che generano ormai quotidianamente situazioni e fatti gravi di cui il personale di polizia penitenziaria è stanco di affrontare da solo. Quello che è successo a Marassi poteva avere conseguenze molto più gravi se non cu fosse stato per il pronto intervento, professionale ed autorevole dei colleghi intervenuti a cui va la nostra completa gratitudine e massima solidarietà”, spiega la FNS Liguria, la federazione della sicurezza della Cisl.