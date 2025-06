Riviera Beach Volley: grande spettacolo con 35 coppie al B2 di Chiavari

Chiavari. Il serie beach B2 targato Riviera Beach Volley organizzato presso gli spettacolari 5 campi del Beach Sports Chiavari nel segno dei liguri: nel femminile vincono infatti le locali Valerio Pescio (best MVP Wilson) ed Elisa Podestà, nel maschile Alessandro Archetti (MVP) e Omar Louza.

Grande la partecipazione con 35 coppie che, nonostante il caldo da bollino rosso del week-end, hanno giocato sotto la gestione del supervisor Yuri Sacco, nuovo responsabile beach volley del comitato Fipav Liguria, che sta imprimendo una svolta decisiva nel rilanciare la Liguria aprendo i tornei a grandi numeri nel segno dell’inclusione. Si è così aperto a 22 il tabellone del B2 maschile mantenendo un tabellone vincenti e perdenti terminato oltre le 21 grazie all’illuminazione del centro sportivo del Beach Sports Chiavari che si conferma la struttura ricettiva del beach volley estivo più grande della Liguria.

Nel femminile le 13 coppie provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia hanno vinto un podio così composto: al terzo posto la savonese Irene Apicella e Lamiri Tasslim, medaglia di argento per la genovese Cecilia Perata e Benedetta Gatti di Acqui Terme. Finale al cardiopalma nel maschile con il duo Archetti-Louza in grado di superare solo al terzo set con un rocambolesco 16-14 i cuneesi Daniele Candela e Lorenzo Mellano. Terzo posto per Jacopo Chiapello, gestore con la nuova KK Arena il campo dei Mirage Club di Albissola Marina e Francesco Raso opposto del Sabazia EcoSavona.

Il B2 è stato supportato negli omaggi sia dai main partner Menabrea e Wilson che dagli sponsor Sandlovers, Esi e Beach Volley Magazine con gadget e premi. “Siamo felici di proseguire in giro per la tutta la Liguria il nostro tour Menabrea – spiega soddisfatto Alessio Marri – presidente Riviera Beach Volley – ringraziamo tutto lo staff Beach Sports Chiavari per la grande accoglienza e collaborazione”. Prossimo appuntamento in collaborazione con Beachille di Federico Quai presso il Parco acquatico Le caravelle del 12-13 luglio a Ceriale. Con l’opportunità per tutti gli atleti di usufruire di tutti gli scivoli e le piscine del parco tra una gara e l’altra.