Rissa sul bus: coinvolti almeno sette giovani, in due al pronto soccorso

Genova. Rissa a bordo di un bus tra almeno sette ragazzi, in gran parte minorenni, ieri sera intorno alle 21:30 all’altezza di piazza della Nunziata

Secondo quanto riferisce la Croce Bianca Genovese (distaccamento Carignano), sono due i feriti portati all’ospedale in codice giallo ai pronto soccorso del Policlinico San Martino e dell’Ospedale Villa Scassi. Un diciassettenne aveva subito un trauma al polso e un trauma oculare. Gli altri partecipanti sono stati condotti in Questura per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenute almeno sei volanti della polizia di Stato.