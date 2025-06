Rifiuti, parte da Bogliasco la campagna di sensibilizzazione sui RAEE

Genova. Parte ufficialmente da Bogliasco, in occasione della prima giornata del BOEM Festival, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da AMIU Genova in collaborazione con CDCRAEE (Centro di Coordinamento RAEE) per promuovere una corretta raccolta dei RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Appuntamento venerdì 27 giugno dalle 13 alle 19 al BOEM Festival con un mezzo dalla livrea inconfondibile, simbolo itinerante dell’iniziativa: i cittadini che porteranno almeno tre piccoli RAEE riceveranno una sorpresa speciale.

Cuore della campagna è il messaggio “Rifiuti? Noi vediamo altro”, un invito a cambiare prospettiva e riconoscere il valore nascosto dietro ciò che comunemente chiamiamo rifiuto: “Ogni dispositivo elettronico – anche se rotto o non funzionante – contiene materiali preziosi come oro, rame, argento e palladio. Recuperarli significa ridurre lo spreco di risorse naturali e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente”, sottolinea Amiu.

La campagna coinvolgerà anche i comuni di Avegno, Sori, Recco, Uscio, Pieve Ligure, Bargagli, saranno organizzati eventi durante i quali sarà possibile consegnare i propri RAEE e ricevere in cambio un gadgets, sarà un oggetto utile, sostenibile e simbolico, pensato per continuare a portare il messaggio anche nella vita di tutti i giorni.

A supporto dell’iniziativa, saranno distribuiti pieghevoli informativi e affissi manifesti per aiutare le persone a riconoscere i RAEE e comprenderne l’importanza, non solo come rifiuto da gestire, ma come risorsa da recuperare.