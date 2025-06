Schettini, Ward, Bruciabaracche, Pirati dei Caruggi e tanti altri: torna “Ridere d’Agosto”

Genova. Da giovedì 3 luglio a martedì 5 agosto 2025 tornano a Genova gli appuntamenti del Festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage che quest’anno giunge alla 35ª edizione. La manifestazione si avvale del patrocinio di Regione Liguria.

Sono 18 gli appuntamenti in programma che esplorano modi diversi di fare comicità: dal cabaret alla commedia contemporanea, dalla satira al teatro d’improvvisazione, senza dimenticare concerti, spettacoli per famiglie e solidarietà. Gli spettacoli si dividono tra i palchi del Porto Antico (Axpo Arena del Mare e Piazza delle Feste) e di diversi luoghi cittadini nel quartiere di San Fruttuoso, in particolare Forte Santa Tecla, Giardini Lamboglia, Villa Migone e la Sala Diana.

Tra i principali protagonisti di Ridere d’agosto 2025 i Bruciabaracche e i Pirati dei Caruggi, collettivi di comici liguri che da anni rappresentano due appuntamenti clou nel cartellone dedicato al cabaret dell’estate genovese, Vincenzo Schettini, il “prof più amato del web” che dopo numerosi sold out torna a Genova con il suo spettacolo “La fisica dell’estate”, l’attore e doppiatore Luca Ward in “Il talento di essere tutti e nessuno”, Gianmarco Tognazzi che, accompagnato dalla musica del Trio Saverio Mercadante, porta uno spettacolo dedicato a Paul McCartney e ai Beatles. In programma anche Andrea Carlini con “Il mio Luca. Il mito di Gianluca Vialli raccontato a mio figlio” e Andrea Di Marco con il suo nuovo spettacolo tra musica, monologhi e personaggi sulle piccole e grandi verità delle abitudini liguri.

«”Ridere d’agosto ma anche prima” quest’anno taglia il prestigioso traguardo della sua 35ª edizione. Un numero importante, che fa capire quanto questo evento sia diventato ormai un punto di riferimento consolidato nel panorama regionale e nazionale – commenta l’assessore alla Cultura e Spettacolo di Regione Liguria Simona Ferro. – Anche quest’anno i tantissimi appassionati liguri e non solo potranno contare su un ricco palinsesto, in cui convivono tanti modi diversi di fare comicità ed intrattenimento, che vanno incontro ai gusti personali di tutti: non vediamo l’ora che lo spettacolo abbia inizio».

«Uno dei festival più longevi della tradizione genovese è arrivato alla 35ª edizione – raccontano le organizzatrici Daniela Deplano e Maria Grazia Tirasso, del Teatro Garage – Il programma di quest’anno, con i suoi 18 appuntamenti, conferma l’obiettivo della rassegna, ovvero quello di portare sul palco diversi modi di fare spettacolo e comicità. La novità di questa edizione è la modalità “itinerante” del festival: dal momento che la sede storica della nostra rassegna, Villa Imperiale, quest’anno non è agibile per via dei lavori di ristrutturazione, porteremo parte degli spettacoli in diversi luoghi del quartiere di San Fruttuoso, dal suggestivo Forte Santa Tecla, teatro di tre spettacoli, ai Giardini Lamboglia, che ospiteranno altrettanti appuntamenti a ingresso gratuito, fino a Villa Migone e alla nostra Sala Diana».

I PALCHI DEL PORTO ANTICO

Otto sono gli spettacoli in scena tra i prestigiosi palchi di Axpo Arena del Mare e di Piazza Delle Feste, tutti con inizio alle ore 21.30. Nella prima location, martedì 8 luglio fanno tappa i Bruciabaracche, il supergruppo della comicità composto da Andrea Di Marco, Daniele Raco, Enzo Paci, Marco Rinaldi, Andrea Possa, Andrea Carlini, Antonio Ornano e Daniele Ronchetti che rinnova il tradizionale appuntamento estivo con il nuovo spettacolo “Boomers”.

Sempre alla Axpo Arena del Mare, mercoledì 23 luglio è in scena Vincenzo Schettini, il “prof più amato del web”, che torna a Genova dopo il recente sold out e numerosi successi con lo spettacolo “La fisica dell’estate“. Professore, musicista, youtuber e tiktoker, Schettini negli ultimi anni è diventato un vero e proprio “one man show”, capace di attrarre pubblico di tutte le età con la sua capacità di spiegare la scienza in modo coinvolgente e stimolante.

Immancabile appuntamento dell’estate genovese quello con i Pirati dei Caruggi, il gruppo formato dai comici Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon che, mercoledì 30 luglio, presenta il nuovo spettacolo “Ti veddiæ che rie!”, tra umorismo “made in Liguria”, risate e qualche stilettata all’inconfondibile carattere ligure.

Nel vicino palco di Piazza delle Feste, sono in programma cinque appuntamenti. Giovedì 10 luglio è in programma lo spettacolo di Andrea Carlini “Il mio Luca. Il mito di Gianluca Vialli raccontato a mio figlio”, un’emozionante storia di sport, di unione, di condivisione di una passione, al di là della fede calcistica. Il calendario prosegue domenica 13 luglio con Gianmarco Tognazzi e il Trio Saverio Mercadante in “Paul McCartney e i Beatles – due leggende”, uno spettacolo tra parole e musica sulla storia e sui misteri dei Fab Four.

Sempre sul palco di Piazza delle Feste, giovedì 17 luglio, sale il comico Andrea Di Marco con il suo “Spettacolo bellissimo”, un nuovo show che si preannuncia una miscela di musica, monologhi e personaggi, un viaggio tra le grandi verità e le piccole manie liguri e, perché no, italiche.

Come da tradizione non può mancare all’interno del programma di “Ridere d’agosto ma anche prima” l’appuntamento con la solidarietà: sabato 19 luglio il Gruppo Doc porta in scena il concerto a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti “Come passa il tempo: la musica lo racconta”.

È stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson: nel corso dei decenni, Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. Proprio l’attore e doppiatore romano è il protagonista domenica 20 luglio in Piazza delle Feste con il suo spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”, in cui racconta al pubblico il suo rapporto viscerale col mare, il lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, il suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre.

I PALCHI DI SAN FRUTTUOSO

La 35ª edizione di “Ridere d’agosto ma anche prima” si apre giovedì 3 luglio alle ore 21.30 con uno spettacolo a ingresso libero ai Giardini Lamboglia (Viale Virginia Centurione Bracelli). Le acrobate aeree Anna Amelio e Carlotta Viganò portano in scena la performance tra danza e arte “Tela sospesa”, un viaggio tra le opere più note della storia, dove lo spettatore è libero di muoversi nello spazio proprio come se si trovasse in una galleria d’arte. Sempre i Giardini Lamboglia ospitano, venerdì 11 luglio alle ore 18.30, un appuntamento per bambini e famiglie a ingresso libero proposto dalla Compagnia Liberitutti: un’animazione teatrale in cui i piccoli spettatoti sono invitati, attraverso una serie di giochi teatrali e di creatività, a scoprire le molte possibilità espressive che il teatro offre.

La programmazione di “Ridere d’agosto” ai Giardini Lamboglia si chiude martedì 15 luglio, sempre alle ore 18.30, con una serata di musica a ingresso libero tenuta dalla Swing Band della Filarmonica di San Fruttuoso, diretta da Stefano Riggi.

Tra i nuovi palchi di “Ridere d’agosto ma anche prima” 2025 anche il Forte Santa Tecla che, dalla sua posizione strategica sulle alture di San Fruttuoso offre una suggestiva vista su tutta la città. Qui, sabato 12 luglio alle ore 21, la Compagnia Liberitutti porta in scena “Sulle tracce di Robin Hood“, uno spettacolo itinerante in cui grandi e piccini, guidati da un menestrello, si addentrano nel Forte incontrando tutti i personaggi della nota vicenda, alla ricerca del loro eroe.

Giovedì 24 luglio, alle ore 21.30, il forte si anima con “La sera dell’umorismo magico“, in cui il mago prestigiatore Carlo Cicala coinvolge i presenti mettendoli alla prova sull’affascinante mondo della magia e sui suoi metodi di ingannare e talvolta suggestionare gli spettatori, in uno spettacolo che unisce lo humour alla destrezza, al mentalismo.

Dalla magia alla musica: le serate di “Ridere d’agosto” al Forte Santa Tecla si concludono lunedì 28 luglio alle ore 21.30 con il concerto “Stelle e suoni” con Vera Torrero e Luca Borriello. Un viaggio fra i grandi classici con un filo conduttore di sottile ironia nella scelta delle canzoni.

Tre sono anche gli spettacoli in scena alla Sala Diana del Teatro Garage (Via Paggi 43b), tutti con inizio alle ore 21.30. Sabato 5 luglio si rinnova il consueto appuntamento con il teatro d’improvvisazione di Maniman Teatro, che propone lo spettacolo “Imprò”, in cui sarà il pubblico a guidare e ispirare gli attori sul palco.

Venerdì 25 luglio l’appuntamento è con Raffaele Casagrande e “Il più grande giocatore di Calcio Balilla del pianeta”, uno spettacolo che alterna ricordi del passato a un presente di urgenze e colpi di scena, tracciando un tessuto sottile di una possibile complicità tra generazioni, attorno al desueto calciobalilla a cui il protagonista decide di ridare vita.

All’interno della 35ª edizione di “Ridere d’agosto ma anche prima” torna anche il teatro dialettale: martedì 5 agosto la compagnia Quelli de ‘na votta porta in scena lo spettacolo “A fin se scistema tutto“, in cui equivoci e relazioni difficili innescano una divertente girandola fino al tradizionale lieto fine.

La rassegna estiva del Teatro Garage quest’anno fa tappa anche a Villa Migone (Via S. Fruttuoso 68): appuntamento venerdì 1° agosto alle ore 21.30 con “Cinque minuti e arrivo!” di Fabio Fiori, uno spettacolo per chi ha fatto della puntualità una promessa mai mantenuta e soprattutto per coloro che da tutta la vita sono condannati ad aspettare.

BIGLIETTI – Le prevendite per gli spettacoli sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 14-17 e venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova): all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica ore 9-18:20 (via Garibaldi, 12r – 16124 Genova, telefono 0105572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico da lunedì a domenica ore 9-18:20 (Ponte Spinola, accanto biglietteria Acquario, 16124 Genova, telefono 0105572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it.

Le sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle ore 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.