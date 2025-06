Rete idrica, una giornata senz’acqua per in zona Sestri Ponente: ecco le vie interessate

Genova. Iren Acqua ha comunicato che mercoledì 19 giugno 2025, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa in alcune vie del Comune di Genova a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica.

Le utenze interessate dall’interruzione sono quelle allacciate in:

Via Erzelli (fino al civico 23)

Via Massaia

Via Melen

E le vie limitrofe a queste aree.

Iren Acqua avvisa inoltre che potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione nelle zone adiacenti all’area interessata dai lavori. Al ripristino dell’erogazione, si potranno riscontrare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che dovrebbero comunque risolversi in breve tempo.

Si specifica che in caso di condizioni meteorologiche avverse o per cause di forza maggiore, i lavori e la conseguente interruzione idrica potranno essere posticipati al giorno lavorativo successivo.