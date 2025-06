Respinta l’istanza della Salernitana: Sampdoria in campo domenica, arbitra Aureliano

Il tentativo della Salernitana di rinviare per poi non giocare il playout contro la Sampdoria non è andato a buon fine.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha infatti respinto l’istanza cautelare avanzata dalla Salernitana, con cui il club campano aveva chiesto la sospensione dei play out. Il Tribunale ha confermato l’udienza di giovedì 19 giugno alle ore 12.45 per la trattazione del merito.

La partita sarà arbitrata da Aureliano di Bologna. Gli assistenti saranno Passeri di Gubbio e Costanzo di Orvieto. Quarto ufficiale La Penna di Roma 1. Al VAR Fabbri di Ravenna con AVAR Abisso di Palermo.