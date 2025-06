Resistenza, Salis e Terrile in visita al Ilsrec: continuano gli eventi per celebrare l’80° anniversario della Liberazione

Genova. La Sindaca di Genova Silvia Salis e il Vice Sindaco Alessandro Terrile hanno fatto visita questa mattina all’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, incontrando il Presidente, i collaboratori, i ricercatori e i docenti dell’ILSREC.

Il Presidente ha illustrato brevemente l’attività dell’ILSREC, richiamando i Progetti in corso e quelli previsti per i prossimi mesi a conclusione dell’”80° della Liberazione”, fra cui il Convegno internazionale di Studi “Visioni dell’Europa nella Resistenza” che si terrà il 9 e10 ottobre in collaborazione con il DISPI-Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova e l’Université Jean Monnet Saint Etienne, al quale parteciperanno storici di diversi Paesi dell’Europa Occidentale e Orientale.

Il Presidente ha illustrato, inoltre, i progetti in cantiere per il prossimo anno, in occasione dell’“80° della Repubblica”, fra cui le ricerche e convegni sul tema “Le donne dalla Resistenza alla Repubblica”, “L’impegno dei cattolici e dei sacerdoti nella Resistenza” e la figura del Cardinale Pietro Boetto del quale ricorrerà l’80° della scomparsa. La Sindaca, nell’esprimere il suo apprezzamento per l’attività svolta dall’Istituto nel corso di questi anni, condividendo i Progetti in itinere ha confermato il suo impegno della civica amministrazione suo personale nel sostenere l’attività di ricerca, didattico-formativa e divulgativa dell’ILSREC, improntata sempre a un rigoroso rispetto dei valori fondanti della democrazia e della Repubblica. Il Presidente Giacomo Ronzitti ha donato dalla Sindaca e al Vice Sindaco una copia della nuova edizione dell’opera di Giorgio Gimelli, curata dal fratello Franco, “La Resistenza in Liguria. Cronache militari e documenti”.