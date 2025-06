Reputazione delle città italiane: Genova appena sotto il podio, ma paga la scarsa visibilità

Genova. Il capoluogo ligure è una città solida e rispettata, “con un profilo potente, ma poco visibile”. Un reputazione “costruita su elementi concreti, come qualità delle scuole e infrastrutture tecnologiche”.

Le definizioni arrivano dal report MAKNO – ItaliaDecide, una ricerca sulla reputazione percepita delle città italiane realizzata attraverso una web survey condotta su 1.200 cittadini distribuiti in 10 città campione, scelte per rappresentare diversi modelli urbani (dimensioni, economia, cultura, vivibilità). La ricerca è stata presentata a Roma, ed è stata realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo per misurare il valore sociale percepito delle città, come leva per attrattività economica, turistica e culturale.

La ricerca sulla reputazione delle città italiane

Oltre a Genova, il report ha tenuto in considerazione Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Verona, Bergamo, Palermo e Bari. In testa alla classifica le città di medie dimensioni: Bologna rappresenta l’equilibrio ideale tra qualità della vita e reputazione produttiva, seguita da Verona e Bergamo, per sicurezza, servizi e sostenibilità ambientale. Milano primeggia per lavoro, cultura e tecnologia, ma è percepita come la più cara economicamente e meno vivibile. Palermo, Napoli e Roma risentono invece delle percezioni negative legate a sicurezza, trasporti e servizi pubblici.

Genova al quarto posto

Genova dal canto suo spicca soprattutto per qualità dei servizi e percezione diffusa di vivibilità. Paga però ,la scarsa visibilità nazionale e alcuni fattori critici come l’alto costo della vita. Si piazza dunque subito dopo Bologna, Verona e Bergamo: è quarta per reputazione percepita diretta, superando grandi città come Milano, Torino, Roma e Napoli, ed è quarta anche nell’immagine proiettiva, cioè la reputazione all’esterno, appena dietro Bergamo.

È percepita insomma meglio di quanto ci si aspetti rispetto alla sua visibilità mediatica: “Genova ha una performance equilibrata, senza polarizzazioni, che riflette un buon livello di vivibilità urbana – si legge nel report – Si posiziona meglio di grandi città come Roma o Napoli, pur avendo minore esposizione pubblica”.