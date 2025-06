Regolamento playout, ecco i casi in cui la Sampdoria si salva

Genova. Il 2-0 casalingo ha permesso alla Sampdoria di recuperare parte dello svantaggio dovuto alla classifica sfavorevole nei confronti della Salernitana.

Il regolamento dei playout decreta che, in caso di parità tra andata e ritorno, non sono previsti né tempi supplementari né rigori.

Nel caso in cui, dopo 180 minuti, le due squadre siano in parità a livello di differenza reti, sarebbe la Salernitana a salvarsi. Succederebbe in caso di 2-0 per i granata, o comunque di differenza di due gol tra le due squadre. In caso invece la Salernitana vincesse 1-0 o comunque con lo scarto di un gol, sarebbe la Sampdoria a spuntarla.

Diventa dunque importante, per i blucerchiati, non subire reti nella prima parte di gara per evitare che la squadra di Marino pensi di rientrare in gioco, mentre segnare un gol metterebbe in grande difficoltà i campani che, a quel punto, dovrebbero scoprirsi per cercare di segnarne tre.