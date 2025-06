Referendum, a Genova affluenza sopra il 40% ma il quorum resta lontano a livello nazionale

Genova. Mentre sono in corso le ultime operazioni di scrutinio nelle sezioni elettorali di tutto il paese, il risultato sembra chiaro per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza: il quorum non è stato raggiunto, con una affluenza che sfiora il 30% degli aventi diritto. Un risultato, quindi, non sufficiente per fare passare i cinque quesiti abrogativi, oggetto una una intesa campagna informativa (e politica) in queste ultime settimane.

A livello cittadino, però, la risposta dei genovesi marca una differenza sostanziale: nel nostro comune, infatti, a votare sono andati oltre il 40% degli elettori (40,42% per l’esattezza) cosa che pone la nostra città in controtendenza rispetto al panorama nazionale, in una sorta di continuità con le recenti elezioni comunali, dove a recarsi alle urne fu il 52% dei genovesi, un dato in crescita rispetto alle precedenti consultazioni. A livello ligure, il dato è inferiore con l’affluenza che raggiunge il 34 %.

Con questi dati, quindi, i cinque quesiti referendari, abrogativi, “non passano” e vengono quindi archiviati. L’ultima volta che è stato raggiunto il quorum in un referendum abrogativo su due voti era il 12-13 giugno 2011, in occasione della consultazione su acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento. Il dato definitivo si attestò intorno al 54,8% e vinsero i sì con percentuali intorno al 95% per tutti e quattro i quesiti.

Nel dettaglio dei quesiti, lo scrutinio è ancora in corso: secondo i primi dati parziali sui primi quattro referendum la percentuale dei “Si” si aggira tra gli 83% e i quasi 87%, mentre per il quesito sulla cittadinanza, netto calo del consenso con i primi risultati che parlano di un “si” al 59%

I numeri del voto

A livello nazionale le regioni che hanno registrato una maggiore affluenza al voto sono Emilia Romagna e Toscana, con percentuali che superano il 38%, mentre in fondo alla classifica troviamo Calabria, Sicilia e Trentino Alto Adige con una percentuale di affluenza poco sopra il 23%.

Se guardiamo alla nostra regione, Genova è la provincia con la maggior affluenza, che si attesta al 38%, segue la provincia di La Spezia, con 34,9%, Savona con 33% e in coda Imperia con il 24%.

All’interno dell’area metropolitana genovese i comuni che hanno fatto registrare la maggiore percentuale di votanti sono Rossiglione, con il 49%, seguita da Mele e Masone, con il 45%. In fondo alla classifica invece troviamo Portofino (15%), Santo Stefano D’Aveto (16%), Gorreto (19%), Borzonasca (21%).