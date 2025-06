Referendum, le linee integrative Amt in servizio anche domenica 8 giugno

In occasione dei referendum abrogativi, per facilitare il raggiungimento dei seggi, Amt ha stabilito che le linee integrative i13, i14 e i22 saranno in servizio anche domenica 8 giugno con i seguenti orari.

Linea i13 (piazzale Resasco – via della Gava)

Direzione piazzale Resasco

09:25 10:25 11:25 12:25 13:10 15:10 15:42 16:14 16:46 17:18 17:50 18:10 18:42 19:06

Direzione via della Gava

09:15 10:15 11:15 12:15 13:00 15:00 15:32 16:04 16:36 17:08 17:40 18:00 18:32 18:56

09:15 10:15 11:15 12:15 13:00 15:00 15:32 16:04 16:36 17:08 17:40 18:00 18:32 18:56

Linea i14 (piazzale Resasco – salita Sant’Antonino)

Direzione piazzale Resasco

09:41 10:41 11:41 12:41 15:26 15:58 16:30 17:02 17:34 18:26

Direzione salita Sant'Antonino

09:35 10:35 11:35 12:35 15:20 15:52 16:24 16:56 17:28 18:20

09:35 10:35 11:35 12:35 15:20 15:52 16:24 16:56 17:28 18:20

Linea i22 (largo Merlo – via Edera – poligono di Quezzi)

Direzione via Edera

08.00 08.25 08.50 09.15 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45

15.00 15.25 15.50 16.15 16.40 17.05 17.30 17.55 18.20 18.45

Direzione largo Merlo

08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50

15.05 15.30 15.55 16.20 16.45 17.10 17.35 18.00 18.25 18.50