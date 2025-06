Recco, il Comune attiva il servizio di sorveglianza e salvamento sulle spiagge Bandiera Blu

Recco. Con l’arrivo della stagione estiva l’amministrazione comunale di Recco ha attivato il servizio di sorveglianza e salvamento sulle spiagge libere insignite della Bandiera Blu. L’iniziativa, resa possibile da una convenzione con i titolari di concessioni demaniali marittime, garantisce il rispetto dei requisiti richiesti dalla Fee (Foundation for environmental education) per il mantenimento del prestigioso vessillo e assicura una maggiore sicurezza per bagnanti e turisti.

La Bandiera blu sta sventolando sulle spiagge del settore centrale, compreso tra la Rotonda Baden Powell a Ponente e il Belvedere Luigi Tenco a Levante, e sulla spiaggia in località Ciappea. Tra i criteri imposti dalla Fee e dall’ordinanza della Capitaneria di porto di Genova, vi è l’obbligo di garantire un’adeguata presenza di personale di salvataggio e di attrezzature di primo soccorso su tutte le spiagge, con un addetto ogni 80 metri di litorale.

A seguito di un incontro con l’amministrazione comunale, i gestori degli stabilimenti balneari hanno offerto la loro piena disponibilità a mettere a disposizione, a titolo gratuito, il proprio personale per coprire anche i tratti di spiaggia libera adiacenti alle loro concessioni.

Il servizio di salvamento dei Bagni Marina si sta occupando del tratto di spiaggia libera sotto la Rotonda Baden Powell, la Società Eme garantisce la sorveglianza su un tratto di spiaggia libera a levante, oltre la propria spiaggia libera attrezzata, mentre la società FinPart opera in supporto alle altre due società nel settore centrale. Invece i Bagni Marisa gestiscono il servizio in località Ciappea.

Oltre ad aver attivato la convenzione con gli stabilimenti balneari, il Comune gestisce direttamente il servizio di sorveglianza e salvamento lungo la spiaggia centrale, assicurando la presenza di un bagnino per garantire la sicurezza dei bagnanti.

“Questa operazione fa parte degli adempimenti necessari per la Bandiera Blu – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – tutte le nostre spiagge, anche quelle libere, sono dotate del servizio di salvamento, come previsto dalla certificazione europea. Attività portata avanti anche lo scorso anno e che sta generando un importante ritorno turistico per la città. Nel corso dei primi due week-end di giugno abbiamo avuto una vera un’invasione di bagnanti sulle spiagge. C’è stato un gran pienone, frutto anche del lavoro di ripascimento e sistemazione degli arenili che facciamo ormai tutti gli anni prima dell’inizio della stagione estiva”.