Recco, al via i lavori per il parcheggio di interscambio nell’area ex Enel di via Roma

Recco. Hanno preso il via questa mattina i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio d’interscambio nell’area ex Enel di via Roma.

Il progetto prevede la costruzione di una struttura su tre piani (di cui uno interrato) che offrirà 120 nuovi posti auto.

L’intervento verrà realizzato tramite un partenariato pubblico-privato, utilizzando la formula della locazione finanziaria (leasing in costruendo). L’investimento complessivo ammonta a 3.528.745 euro e impegna l’operatore privato a finanziare la progettazione, la costruzione e la manutenzione per un periodo di 20 anni.

“Il parcheggio, costruito in un’area vicina al centro, è concepito anche come nodo di interscambio con il trasporto pubblico su gomma”, dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli.