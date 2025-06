Festa techno al monte Cornua: migliaia di partecipanti, due giovani soccorsi per intossicazione

Genova. Sono stati migliaia i ragazzi e ragazze che nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno hanno partecipato all’edizione 2025 di Cornuatech, un free party organizzato dal promoter Obd e dal collettivo El Cartel sul monte Cornua, appunto, lungo la strada provinciale 67.

Il rave, organizzato con i permessi necessari, è gestito da alcuni volontari, è stato un successo in termini di numeri e svolgimento. Al termine della lunga notte di musica, però, sulla strada tra il monte Fasce e Uscio è stato necessario l’intervento dei soccorsi medici per due giovani.

Le loro condizioni non erano gravi ma l’ipotesi è che siano stati colti da malore per l’abuso di stupefacenti. Sul posto oltre all’automedica del 118, la Croce Verde di Bogliasco e la Croce Rossa di Sori, anche i carabinieri, per vederci chiaro sulla vicenda.

Saranno gli esami effettuati al San Martino a stabilire sei due giovani oltre ad avere bevuto eccessivamente abbiano assunto sostanze tossiche.