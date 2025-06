Rapina in un supermercato nel quartiere della Foce, aggredito e ferito un cassiere

Genova. Rapina nella serata di domenica 29 giugno in un supermercato nel quartiere della Foce a Genova.

Un uomo, poi fuggito, è entrato in un Carrefour in via Casaregis e ha aggredito il cassiere nel tentativo di farsi consegnare parte dell’incasso.

Il dipendente del negozio ha riportato ferite nella zona del costato, a causa dei pugni ricevuti. E’ stato soccorso dai militi della Croce Bianca Genovese e portato al pronto soccorso del Galliera in codice verde.

Sul posto anche la polizia di Stato, per le indagini e per raccogliere elementi che possano portare a rintracciare il violento rapinatore.