Rapallo, cucciolata di cinghiali nel torrente San Francesco. Gli animalisti: “Non disturbateli”

Rapallo. Sul greto del torrente San Francesco, che attraversa Rapallo, una mamma cinghiale ha partorito sei cuccioli. Uno di questi, il più debole, è morto. E ora dalle associazioni animaliste arriva l’appello a non catturare gli ungulati.

“Dalle notizie giunte al gruppo Animalisti Genovesi e alle associazioni Gaia Animali e Ambiente, Lav, Etica Animali Ambiente e Una – si legge in una nota – nella giornata di ieri, venerdì 20 giugno, nel pomeriggio sono intervenuti sul posto gli agenti del nucleo regionale faunistico ambientale e gli operatori Asl, mentre la mamma cinghiale stava allattando. Ci si augura solo per recuperare il corpo del piccolo morto e farlo analizzare per la peste suina africana. Alcuni cuccioli muoiono in natura perché nascono svantaggiati”.

“Il luogo dove la mamma ha partorito i suoi figli – rimarcano gli animalisti – non ha nessun tipo di interazione con persone o veicoli, quindi non sono un pericolo. Le associazioni animaliste chiedono alle istituzioni di non disturbare né tantomeno di catturare la cucciolata e la mamma, come purtroppo succede in molti casi in cui successivamente vengono uccisi. Sarebbe una vera crudeltà, gli animali sono in un corridoio naturale che probabilmente sarà la via d’uscita dove spontaneamente si muoveranno”.

“Lasciamoli vivere, basta con gli atti crudeli verso gli animali“, concludono