Rapallo, al via il progetto di valorizzazione dei ruderi del cenobio di San Tomaso

Rapallo. Il Comune di Rapallo conferma il proprio impegno nella tutela e promozione del patrimonio storico-culturale cittadino attraverso un progetto dedicato alla valorizzazione dell’area dei ruderi del Cenobio di San Tomaso, complesso religioso risalente al XII secolo posto sulla collina che si erge sopra Santa Maria del Campo.

Grazie alla collaborazione con il Comitato Fuochi Santa Maria del Campo, attivo nella promozione delle tradizioni locali, verrà realizzata una serie di iniziative pensate per rendere l’area più fruibile e conosciuta, coinvolgendo anche scuole e cittadini.

Tra le attività in programma sono previste visite guidate per le scuole primarie e secondarie, apertura del sito su appuntamento per studenti e visitatori, presentazioni letterarie, allestimento di un presepe con statue dipinte a mano, stampa di materiale informativo sulla storia del Cenobio, organizzazione di eventi culturali. Il Comitato si farà carico, oltre che delle iniziative culturali, anche della manutenzione ordinaria dell’area, della gestione logistica e promozionale degli eventi, delle autorizzazioni necessarie e del rispetto delle normative in materia di sicurezza.

“Si tratta di un’iniziativa che conferma la volontà dell’Amministrazione di dare nuova vita ai luoghi della nostra storia – dichiara il sindaco, Elisabetta Ricci – valorizzando il patrimonio esistente e promuovendo la partecipazione attiva della cittadinanza”.

L’accordo, formalizzato con determinazione dirigenziale n. 573 del 09/06/2025, prevede un contributo comunale di € 3.000,00. Il progetto rientra nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e si inserisce nel più ampio quadro delle politiche comunali per la promozione del territorio e del turismo culturale.